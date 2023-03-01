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КЭФ-2023 открылся Молодежной площадкой «Поколение 2035»

КЭФ-2023 открылся Молодежной площадкой «Поколение 2035»
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

1 марта на 19-м Красноярском экономическом форуме начали работу площадки под общей темой «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035», организованные молодежным правительством края.

#НОВОСТИ

1 марта 2023 состоялось открытие Красноярского экономического форума. Традиционно форум запустился с молодежной площадки «Поколение 2035». Он проходит в четырнадцатый раз: в этом году ее тему обозначили как «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035». Мероприятия площадки, организованной молодежным правительством Красноярского края, посвятили трансформации системы образования. Эксперты и участники обсудили проектирование карьерного пути, профессиональные тренды будущего и перспективы ближайших десяти лет.

Пленарное заседание открыл Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Я уверен, что Сибирь и Красноярский край — это хорошее место для получения качественного образования. И главной предпосылкой этого качества является практическая ориентированность. Сибирский федеральный университет, в котором мы сейчас находимся, изначально задумывался президентом Владимиром Путиным как научно-образовательная платформа крупнейших корпораций, которые являются локомотивами нашей экономики. Именно таким образом мы стремимся строить нашу систему образования, начиная со школ, где создаются профессионально-ориентированные, корпоративные классы. У нас есть фонд науки, оттуда мы выделяем средства на те программы, которые реально востребованы в нашей экономике. Такую же цель преследуют наши именные стипендии, которые получают как школьники, так и студенты», — сказал Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Во время пресс-подхода глава края также подчеркнул необходимость создания новых транспортных коридоров в дружественные страны Азии.

КЭФ-2023 открылся Молодежной площадкой «Поколение 2035» 1

Самое масштабное обсуждение состоялось на пленарном заседании «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035». Спикерами стали эксперты федерального и регионального уровней, такие как Евгений Гаврилов, председатель молодежного правительства Красноярского края; Дмитрий Гужеля, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»; Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом ПАО «РусГидро»; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛа; Николай Бажитов, руководитель Института молодежи.

Впервые участниками форума стали молодые ребята с 14 лет. В 2023 на молодежную площадку съехались лидеры движения детей и молодежи „Движение первых“ и эксперты из 43 регионов страны», — отметил в приветственной речи Евгений Гаврилов, председатель молодежного правительства Красноярского края.

КЭФ-2023 открылся Молодежной площадкой «Поколение 2035» 2

В состав спикеров вошла и Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. В ходе обсуждения она выделила один из основных трендов современного развития.

Следует закрепить для себя тренд на непрерывность образования: необходимо приспосабливаться и всегда держать руку на пульсе. И, конечно, создавая здесь, важно быть актуальными для всей страны. Красноярский край точно имеет все возможности привлекать молодых специалистов», — комментирует Юлия Верхушина.

В 2023 к Молодежной площадке присоединились более 1000 молодых предпринимателей, студентов, специалистов, общественных деятелей и активистов. К ним присоединились лидеры Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из регионов СФО, а также участники и выпускники управленческой программы Росмолодежи «Голос Поколения».

 

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Автор: Александр Вознесенский
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