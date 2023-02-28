Новые форматы включили в программу КЭФ-2023 «Время Сибири»

19-й Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта в Многофункциональном комплексе СФУ. Участники определят векторы развития Сибири до 2035.

С 1 по 3 марта состоится Красноярский экономический форум «Время Сибири», в ходе которого обозначат главные векторы и тренды развития сибирского макрорегиона. Дискуссии пройдут в контексте расширения внешнеэкономических связей, а также раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории.

Уже сейчас участие подтвердили спикеры и гости из 24 субъектов РФ, 11 стран и 16 международных организаций. Всего зарегистрировались более 4, 5 тыс. участников. Кроме основной площадки на базе Многофункционального комплекса СФУ, будут организованы выездные студии в Москве, Пекине и Астане.

КЭФ стартует 1 марта с молодежной площадки, которую посвятят развитию кадрового потенциала. Основные мероприятия деловой программы пройдут 2 и 3 марта: в ней выделены восемь дискуссионных треков.

Особое внимание уделим стратегии развития Сибири до 2035. По сути, КЭФ станет первой площадкой, где будет формироваться план мероприятий по ее реализации на несколько лет вперед. Гибридный формат дает возможность расширить как аудиторию форума, так и экспертное представительство, привлечь к дискуссии большое количество отечественных и зарубежных спикеров», — комментирует Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

В 2023 на КЭФ впервые пройдет презентация инвестиционных и технологических проектов Сибири. Нововведением станет и гастрономическая программа, организованная совместно с Институтом гастрономии СФУ и ресторанными холдингами Красноярска.

Как подчеркнул Сергей Ладыженко, генеральный директор АНО «Корпорации развития Енисейской Сибири», КЭФ-2023 традиционно носит инвестиционный акцент.

Форум направлен на продвижение инвестиционного потенциала, и мы ожидаем большой ответ и интерес от международного и российского бизнес-сообществ. В рамках стратегии импортозамещения и укрепления нашей научно-технологической составляющей это достаточно яркий формат», — комментирует Сергей Ладыженко.

Запланирован и КЭФ-ФЕСТ, куда войдет больше 20 культурных и спортивных мероприятий. Часть из них доступна только участникам форума, остальные же могут посетить также жители и гости города.

Среди открытых — мероприятия культурной программы, все они доступны по билетам. У спортивной программы два режима: есть форматы, доступные всем — например, благотворительный массовый забег. А вот товарищеские матчи и студенческий кубок уже только для участников», — говорит Сергей Ладыженко.

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