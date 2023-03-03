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Презентация инвестиционных проектов СФО впервые прошла на КЭФ-2023

Презентация инвестиционных проектов СФО впервые прошла на КЭФ-2023
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

Представители регионов Сибири озвучили, какие инициативы, направленные на раскрытие территориального потенциала, нуждаются в поддержке инвесторов.

#НОВОСТИ

2 марта на площадке Красноярского экономического форума впервые состоялась презентация инвестиционных проектов Сибирского федерального округа. Ее организатором выступила Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение». Участниками стали представители девяти регионов: республик Алтай, Тыва и Хакасия; Красноярского и Алтайского краев; Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

Потенциальным инвесторам рассказали о проектах стоимостью от 250 млн рублей в таких сферах, как добыча и переработка полезных ископаемых, деревообработка, туризм, пищевая промышленность, а также ряде прочих инициатив.

В этом году площадку Красноярского экономического форума мы разделили со всеми сибирскими регионами. Это сделано для того, чтобы обсудить богатый потенциал, который есть у регионов Сибирского федерального округа. Это и богатая сырьевая база, и уникальные человеческие ресурсы, и научно-технологический потенциал, — все то, что может стать серьезной опорой и экономическом оплотом для развития нашей страны», — отметила в ходе встречи Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

Презентация инвестиционных проектов СФО впервые прошла на КЭФ-2023 1

В ходе Красноярского экономического форума была составлена дорожная карта по реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, которую утвердили 26 января 2023 года постановлением Правительства РФ. Проект плана мероприятий по реализации стратегии на основе предложений сибирских регионов было поручено председателю совета МАСС [Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»], губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Кроме того, работу по этому направлению в регионах СФО курирует исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Мы утвердили обновленный проект внутрирегиональных перевозок. Теперь он будет внесен на рассмотрение в Правительство РФ, в Государственную комиссию по транспорту и Росавиацию. Главная цель — улучшить транспортное сообщение с труднодоступными территориями Сибири. Мы сможем получить федеральное финансирование для субсидирования местных авиаперевозок. Эти решения очень важны», — заявил Сергей Цивилев.

Презентация инвестиционных проектов СФО впервые прошла на КЭФ-2023 2

Он добавил, что следующее заседание совета МАСС пройдет на Петербургском международном экономическом форуме. Там же будет представлена выставка, которая познакомит участников с достижениями Сибири.

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Автор: Александр Вознесенский
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