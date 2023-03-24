2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска

Их определили на основе оценок, которые жители и гости города ставили ресторанам, барам, кафе, стритфуду, кофейням и кондитерским в 2022.

Пользователи электронного справочника 2ГИС выбрали 33 лучших заведения общественного питания Красноярска: в список вошли четыре ресторана, пять баров, пять кафе, шесть точек стритфуда, шесть точек стритфуда и шесть кондиторий. Теперь в карточках этих заведений размещен знак «Премия 2ГИС». Рейтинг базируется на оценках почти 1,5 млн пользователей.

Получить пять звезд удалось бару «Бухта Синяя чайка» (на основе 23 оценок), точке общественного питания «О, пончик!» (на основе 20 оценок) и мобильной кофейне «Сонькина Кофейня» (на основе 110 оценок).

Список заведений, которые красноярцы оценили в четыре с половиной звезды, обширнее. Среди ресторанов жители и гости выделили 0.75 please (на основе 489 оценок) и Bubo bubo (на основе 114 оценок).

В рейтинг баров с такой оценкой попали драфт-кафе пива «Кембридж» (на основе 164 оценок), Asian stars bar (на основе 40 оценок), и рестобар «Дед Мазай» (на основе 31 оценки).

Среди лучших кафе с оценкой в четыре с половиной звезды оказались Benedict breakfast&lounge (на основе 706 оценок), кафе «Тандыр» (на основе 259 оценок), и кафе грузинской кухни «Сванети» (на основе 133 оценок).

Кофейнями города с такой оценкой стали «Академия Кофе» (на основе 512 оценок) и Foxy Coffe (на основе 15 оценок).

Единственной кондитерской, оцененной в четыре с половиной звезды, стала кондитерская студия Michael cake (на основе 67 оценок).

Лучшими точками стритфуда, достойными четырех с половиной звезд, красноярцы посчитали лапшичную «Тамаго» (на основе 120 оценок) и «Турецкий денер № 1» (на основе 82 оценок).

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