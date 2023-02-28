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Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска
Иллюстрация: freepik.com

«Деловой квартал» выяснил составы специальных меню, которые будут действовать в красноярских заведениях во время Великого поста.

#НОВОСТИ

С 27 марта по 15 апреля продлится одна из самых узнаваемых в России традиций — предшествующий Пасхе Великий пост. Для гастрономических заведений Красноярска этот период становится своеобразным экспериментом: шефы создают особые предложения, которые отдают дань уважения не только традициям, но и вкусу. Рассказываем, какими блюдами готовы удивлять в ресторанах города.

«Даже в строгих рамках дозволенного всегда есть место для творчества», — цитирует своего бренд-шефа Ивана Троицкого пицца-паста-бар «Перцы». В постном меню 2023 гостям продемонстрируют новый взгляд на привычные продукты, оценить который можно в таких блюдах:

  • голубцы с соусом из запеченного перца;
  • овощной суп-пюре с кокосовым молоком;
  • салат из овощей с тортильей фри;
  • капоната в римской лепешке;
  • апельсиновая панна-котта;
  • овощной салат с мини-морковью.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 1

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 2

Иллюстрация: «Перцы»

В гастропабе «Свинья и бисер» позаботились не только о соответствии постным канонам, но и о сытности блюд. В апреле гости могут познакомиться и выбрать самых вкусных «любимчиков» из таких вариантов: 

  • закуска из маринованных овощей с проростками сои;
  • салат с печеной свеклой и маринованной айвой;
  • николаевские щи;
  • фаршированный перец с растительным мясом и шпинатом;
  • морковные котлеты;
  • пельмени со свеклой;
  • картофельные ньокки с трюфельным соусом;
  • воздушное суфле с клубникой.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 3

     Иллюстрация: «Свинья и бисер»

Специальное меню будет действовать на протяжении 40 дней и в баре «Булгаков»: бренд-шеф Михаил Михайлов и исполнительный шеф Григорий Балан составили его из шести блюд, которые придутся по вкусу не только соблюдающим пост гурманам, но и ценителям гастрономической легкости. Такие гости могут попробовать:

  • хрустящие чипсы из топинамбура с майо из жженого фундука и чили;
  • хумус из нута и свеклы с ореховым кранчем и пшеничным тартином;
  • маринованные перцы с углей в соусе из алтайских семечек и фурикакэ;
  • монастырский постный суп из опят с перловкой и сметаной из кешью;
  • стейк из капусты запеченной в соленом тесте с деми из таежных боровиков и трюфельной сметаной с кешью;
  • брусничный тарт с безлактозным кокосовым сорбетом и лепестками арахиса.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 4

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 5

      Иллюстрация: «Булгаков»

Грузинское гранд-бистро «Дзе» не только подготовили особые блюда для поста, но и обратили внимание на позиции из основного меню, которые не противоречат традициям. Новыми для гостей станут:

  • хумус из батата с зеленым ткемали и семечками;
  • весенние овощи со шпинатом, грецким орехом, кахетинским маслом и ореховым соусом;
  • тыквенный крем со сванским орехом, семечками и зеленой аджикой;
  • лобиани — деревенский постный хачапури с красной фасолью.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 6

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 7

     Иллюстрация: «Дзе»

Подготовились к значимому для многих периоду и в морском ресторане Seabass & Sauvignon. В этом заведении постное меню видят не как ограничение, а поводом «открыть для себя что-то новое». Во время поста гости могут попробовать такие блюда:

  • пюре из белой фасоли с оливками и печеной цветной капустой;
  • овощной том ям с двумя видами грибов;
  • грин салат;
  • морковные биточки с жареной пекинской капустой;
  • баклажан в азиатской глазури с арахисом;
  • шоколадный пирог с кокосовой сгущёнкой и сорбетом из красного апельсина.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 8

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 9

Иллюстрация: Seabass & Sauvignon

Особое меню подготовили даже там, где мясо — фактически центральный ингредиент. В «Нетипичной пельменной» для гостей готовы такие варианты:

  • грибной паштет с пресной лепешкой;
  • грин салат с зеленой фасолью, яблоком и заправкой из кинзы;
  • хрустящие баклажаны со спелыми томатами;
  • картофельные ньокки с грибами;
  • вареники с капустой и грибами в перечном соусе;
  • пирожное «Картошка» с арахисовой пастой.

Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска 10

   Иллюстрация: Нетипичная пельменная

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Автор: Ирина Апуник
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