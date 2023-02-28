Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска
«Деловой квартал» выяснил составы специальных меню, которые будут действовать в красноярских заведениях во время Великого поста.
С 27 марта по 15 апреля продлится одна из самых узнаваемых в России традиций — предшествующий Пасхе Великий пост. Для гастрономических заведений Красноярска этот период становится своеобразным экспериментом: шефы создают особые предложения, которые отдают дань уважения не только традициям, но и вкусу. Рассказываем, какими блюдами готовы удивлять в ресторанах города.
«Даже в строгих рамках дозволенного всегда есть место для творчества», — цитирует своего бренд-шефа Ивана Троицкого пицца-паста-бар «Перцы». В постном меню 2023 гостям продемонстрируют новый взгляд на привычные продукты, оценить который можно в таких блюдах:
- голубцы с соусом из запеченного перца;
- овощной суп-пюре с кокосовым молоком;
- салат из овощей с тортильей фри;
- капоната в римской лепешке;
- апельсиновая панна-котта;
- овощной салат с мини-морковью.
Иллюстрация: «Перцы»
В гастропабе «Свинья и бисер» позаботились не только о соответствии постным канонам, но и о сытности блюд. В апреле гости могут познакомиться и выбрать самых вкусных «любимчиков» из таких вариантов:
- закуска из маринованных овощей с проростками сои;
- салат с печеной свеклой и маринованной айвой;
- николаевские щи;
- фаршированный перец с растительным мясом и шпинатом;
- морковные котлеты;
- пельмени со свеклой;
- картофельные ньокки с трюфельным соусом;
- воздушное суфле с клубникой.
Иллюстрация: «Свинья и бисер»
Специальное меню будет действовать на протяжении 40 дней и в баре «Булгаков»: бренд-шеф Михаил Михайлов и исполнительный шеф Григорий Балан составили его из шести блюд, которые придутся по вкусу не только соблюдающим пост гурманам, но и ценителям гастрономической легкости. Такие гости могут попробовать:
- хрустящие чипсы из топинамбура с майо из жженого фундука и чили;
- хумус из нута и свеклы с ореховым кранчем и пшеничным тартином;
- маринованные перцы с углей в соусе из алтайских семечек и фурикакэ;
- монастырский постный суп из опят с перловкой и сметаной из кешью;
- стейк из капусты запеченной в соленом тесте с деми из таежных боровиков и трюфельной сметаной с кешью;
- брусничный тарт с безлактозным кокосовым сорбетом и лепестками арахиса.
Иллюстрация: «Булгаков»
Грузинское гранд-бистро «Дзе» не только подготовили особые блюда для поста, но и обратили внимание на позиции из основного меню, которые не противоречат традициям. Новыми для гостей станут:
- хумус из батата с зеленым ткемали и семечками;
- весенние овощи со шпинатом, грецким орехом, кахетинским маслом и ореховым соусом;
- тыквенный крем со сванским орехом, семечками и зеленой аджикой;
- лобиани — деревенский постный хачапури с красной фасолью.
Иллюстрация: «Дзе»
Подготовились к значимому для многих периоду и в морском ресторане Seabass & Sauvignon. В этом заведении постное меню видят не как ограничение, а поводом «открыть для себя что-то новое». Во время поста гости могут попробовать такие блюда:
- пюре из белой фасоли с оливками и печеной цветной капустой;
- овощной том ям с двумя видами грибов;
- грин салат;
- морковные биточки с жареной пекинской капустой;
- баклажан в азиатской глазури с арахисом;
- шоколадный пирог с кокосовой сгущёнкой и сорбетом из красного апельсина.
Иллюстрация: Seabass & Sauvignon
Особое меню подготовили даже там, где мясо — фактически центральный ингредиент. В «Нетипичной пельменной» для гостей готовы такие варианты:
- грибной паштет с пресной лепешкой;
- грин салат с зеленой фасолью, яблоком и заправкой из кинзы;
- хрустящие баклажаны со спелыми томатами;
- картофельные ньокки с грибами;
- вареники с капустой и грибами в перечном соусе;
- пирожное «Картошка» с арахисовой пастой.
Иллюстрация: Нетипичная пельменная
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