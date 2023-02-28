Пост объявляется открытым: что приготовили в заведениях Красноярска

«Деловой квартал» выяснил составы специальных меню, которые будут действовать в красноярских заведениях во время Великого поста.

С 27 марта по 15 апреля продлится одна из самых узнаваемых в России традиций — предшествующий Пасхе Великий пост. Для гастрономических заведений Красноярска этот период становится своеобразным экспериментом: шефы создают особые предложения, которые отдают дань уважения не только традициям, но и вкусу. Рассказываем, какими блюдами готовы удивлять в ресторанах города.

«Даже в строгих рамках дозволенного всегда есть место для творчества», — цитирует своего бренд-шефа Ивана Троицкого пицца-паста-бар «Перцы». В постном меню 2023 гостям продемонстрируют новый взгляд на привычные продукты, оценить который можно в таких блюдах:

голубцы с соусом из запеченного перца;

овощной суп-пюре с кокосовым молоком;

салат из овощей с тортильей фри;

капоната в римской лепешке;

апельсиновая панна-котта;

овощной салат с мини-морковью.

Иллюстрация: «Перцы»

В гастропабе «Свинья и бисер» позаботились не только о соответствии постным канонам, но и о сытности блюд. В апреле гости могут познакомиться и выбрать самых вкусных «любимчиков» из таких вариантов:

закуска из маринованных овощей с проростками сои;

салат с печеной свеклой и маринованной айвой;

николаевские щи;

фаршированный перец с растительным мясом и шпинатом;

морковные котлеты;

пельмени со свеклой;

картофельные ньокки с трюфельным соусом;

воздушное суфле с клубникой.

Иллюстрация: «Свинья и бисер»

Специальное меню будет действовать на протяжении 40 дней и в баре «Булгаков»: бренд-шеф Михаил Михайлов и исполнительный шеф Григорий Балан составили его из шести блюд, которые придутся по вкусу не только соблюдающим пост гурманам, но и ценителям гастрономической легкости. Такие гости могут попробовать:

хрустящие чипсы из топинамбура с майо из жженого фундука и чили;

хумус из нута и свеклы с ореховым кранчем и пшеничным тартином;

маринованные перцы с углей в соусе из алтайских семечек и фурикакэ;

монастырский постный суп из опят с перловкой и сметаной из кешью;

стейк из капусты запеченной в соленом тесте с деми из таежных боровиков и трюфельной сметаной с кешью;

брусничный тарт с безлактозным кокосовым сорбетом и лепестками арахиса.

Иллюстрация: «Булгаков»

Грузинское гранд-бистро «Дзе» не только подготовили особые блюда для поста, но и обратили внимание на позиции из основного меню, которые не противоречат традициям. Новыми для гостей станут:

хумус из батата с зеленым ткемали и семечками;

весенние овощи со шпинатом, грецким орехом, кахетинским маслом и ореховым соусом;

тыквенный крем со сванским орехом, семечками и зеленой аджикой;

лобиани — деревенский постный хачапури с красной фасолью.

Иллюстрация: «Дзе»

Подготовились к значимому для многих периоду и в морском ресторане Seabass & Sauvignon. В этом заведении постное меню видят не как ограничение, а поводом «открыть для себя что-то новое». Во время поста гости могут попробовать такие блюда:

пюре из белой фасоли с оливками и печеной цветной капустой;

овощной том ям с двумя видами грибов;

грин салат;

морковные биточки с жареной пекинской капустой;

баклажан в азиатской глазури с арахисом;

шоколадный пирог с кокосовой сгущёнкой и сорбетом из красного апельсина.

Иллюстрация: Seabass & Sauvignon

Особое меню подготовили даже там, где мясо — фактически центральный ингредиент. В «Нетипичной пельменной» для гостей готовы такие варианты:

грибной паштет с пресной лепешкой;

грин салат с зеленой фасолью, яблоком и заправкой из кинзы;

хрустящие баклажаны со спелыми томатами;

картофельные ньокки с грибами;

вареники с капустой и грибами в перечном соусе;

пирожное «Картошка» с арахисовой пастой.

Иллюстрация: Нетипичная пельменная

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