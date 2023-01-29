#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
В феврале 2023 планируется открытие сразу двух новых заведений от URARTU group.
DK сообщал ранее, что Сергей и Светлана Рыльковы запускают новый гастрономический кластер на ул. Павлова, 27, между ТЦ «Рынок Купеческий» и Арт-резиденцией «Каменка». Теперь появились новые подробности.
Команда продвигает проект с хэштегом #НаПавликах.
Итальянское кафе Pino и гриль-бар Beef Coin откроются по соседству, оба проекта разработали в LEFT design, — сообщает gorodprima.ru.
Pino — это итальянское кафе на каждый день, демократичные завтраки и обеды, витрина с выпечкой и возможность быстро перекусить, взяв с собой еду. Гости Pino смогут окунуться в атмосферу комфорта и уюта, для детей мы приготовили не только любимую пиццу и десерты, у нас можно будет провести детский день рождения или любое праздничное событие», — рассказала Светлана Рылькова.
«Pino Пицца» — доставка из кафе «на Павликах», которую планируется запустить, сделав акцент на жителях правого берега. Тем не менее, заказать настоящую итальянскую пиццу с хрустящей корочкой можно будет в любую точку Красноярска.
Бар Beef Coin — это крафтовая атмосфера, гриль-меню и блюда из смокера — копченые ребрышки, несколько видов пива, фирменные настойки. В заведении можно будет отпраздновать частное событие.
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