Корейский стрит-фуд Chicko зайдет в Красноярск
Федеральная сеть корейского стритфуда Chicko сообщила о планах запустить точки в новых городах России, а также в Казахстане.
В Telegram-канале сети сообщается, что к середине 2023 новые заведения откроются в Красноярске, а также Екатеринбурге, Алмате, Астане, Томске, Нижнем Новгороде, Питере, Самаре, Челябинске, Сургуте, Омске, Тюмени и Уфе. Еще одна точка Chicko может появиться в Новосибирске.
Сейчас мы активно растем. Это непростая задача и огромная ответственность! Открывать новые домики, сохраняя уют, делая каждый раз новые красивые дизайны, при этом сохранить себя, качество блюд и свою уникальность! Многие сети с таким быстрым ростом либо загибаются, либо делают прорыв и становятся еще быстрее. Я вам обещал, что мы будем открываться во всех городах, и обещание свое сдержу», — сообщил основатель сети Сергей Лебедев.
СправкА
Сеть открылась в 2020. Первая точка появилась в Москве. Она называлась Chick O’Rico. Со временем меню в заведениях расширили и приняли решение поменять название. Сейчас точки есть в Москве, Новосибирске, скоро заведения появятся в Екатеринбурге и Казахстане. Там уже идет строительство.
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