Корейский стрит-фуд Chicko зайдет в Красноярск

Сейчас мы активно растем. Это непростая задача и огромная ответственность! Открывать новые домики, сохраняя уют, делая каждый раз новые красивые дизайны, при этом сохранить себя, качество блюд и свою уникальность! Многие сети с таким быстрым ростом либо загибаются, либо делают прорыв и становятся еще быстрее. Я вам обещал, что мы будем открываться во всех городах, и обещание свое сдержу», — сообщил основатель сети Сергей Лебедев.