Винный фестиваль SibWineFestival пройдет 20 мая в Красноярске

В программе события — круговая дегустация вин, а также мастер-классы от представителей виноделен и сомелье.

20 мая в Красноярске состоится II Винный фестиваль SibWineFestival: в 2023 он объединит более 30 представителей виноделен под крышей Event hall «Онегин». Организаторы события, которое энофилы Красноярска впервые оценили в 2022 — Зоя Соболева, основательница event-агентства Wine club 124, и Юрий Прокопьев, совладелец винного бара «Радость». На данный момент в программе фестиваля заявлены встречи с виноделами и сомелье, круговая дегустация и винные мастер-классы.

Цель SibWineFestival — знакомство гостей с винными регионами страны и популяризация российского виноделия.

Вино — это не просто напиток, это целая вселенная, огромный мир, полный традиций и эстетики. Можно всю жизнь изучать вино, эта тема неисчерпаема. И в этом есть всё величие винной культуры. Вино — это совсем не про алкоголь. Это глубокий и таинственный ритуал, который начинается задолго, до первого глотка», — цитирует Telegram-канал фестиваля Зою Соболеву.

На SibWineFest участники смогут узнать тонкости производства российских вин, открыть новые сорта и вкусы, присоединиться к винному коммьюнити города.

Красноярск славен своей развитой сферой гостеприимства, и нам кажется, именно такого события, как SibWineFest, здесь не хватало. Потому что благодаря этому фестивалю мы формируем правильное отношение к вину», — считает Юрий Прокопьев.

Среди участников уже значатся старейшая пивоварня Красноярска Craft-U-Brewery, Дербентская винодельческая компания, крымский центр энотуризма Winepark, Маслянинский пивоваренный завод «Салаир», крымская винодельня Belmas Winery.

Продажа билетов на фестиваль уже открыта: посещение события обойдется в 2 500 рублей.

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