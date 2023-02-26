Литературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный бар

В дни «мужских» выходных в центре Красноярска открылся новый винный бар с литературным «привкусом» и сомелье 17-летней «выдержки».

Где

Винный бар Digestif заработал по адресу пр. Мира, 75, стр. 1.

Выпить

В винной карте бара более 200 позиций вина и сомелье с 17-летним опытом. Также есть крепкий алкоголь и авторские коктейли. Видимо территориальная близость к скверу подсказала особый нейминг для коктейлей. Они названы в честь писателей и поэтов.

Закусить

В меню предлагаются салаты, горячее и авторские закуски под конкретный алкоголь, разработанные шефом заведения.

Интерьер

Это небольшое, уютное помещение со столиками и барной стойкой. В оформлении также есть «литературные» детали.

От и до

Бар работает ежедневно с 15:00 до 03:00.