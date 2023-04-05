Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»

Бренд-шеф Fresco рассказал «Деловому кварталу», как вошел в тройку победителей федерального гастроконкурса «SU-Шеф», организованного к 100-летию авиакомпании.

4 апреля «Аэрофлот» объявил результаты Первого всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф», победители которого будут участвовать в создании нового меню для класса «Бизнес». В тройку лидеров вошел и Хайям Аминов, бренд-шеф красноярского ресторана Fresco. Он разработал сет, в который вошли три позиции:

ягнятина со шпинатом и соусом из копченой вишни;

палтус с кашей из кедрового ореха и икрой хариуса;

пончики с уткой и черным чесноком.

Эти блюда обеспечили ему вторую позицию в рейтинге.

В разговоре с «Деловым кварталом» Хайям Аминов поделился, что главным вдохновением при разработке сета для него стал именно регион.

Летишь на высоте, смотришь на Красноярский край, и всей этой красотой вдохновляешься», — говорит бренд-шеф Fresco.

В том числе и поэтому рецептуры созданных блюд можно считать полностью локальными: в них входят только сибирские ингредиенты.

Хайям Аминов отметил, что одна из ключевых особенностей разработки блюд для бортового меню «Аэрофлта» — сохранение гастрономической составляющей при условии того, что все готовится заранее, а после замораживается и доставляется на борт, после чего разогревается и сервируется непосредственно на месте.

Важны и размеры блюда — например, высота должна быть не больше трех сантиметров», — говорит Хайям Аминов.

Тем не менее, пул ограничений не помешал бренд-шефу Fresco создать сет за один день.

На первом месте — Сергей Гальцев (Санкт-Петербург, ресторан Juan Cantina Espanola), предложивший жюри телячью щеку с копченым бататом, треску с фенхелем и соусом из перцев, а также тартар из говядины с начос.

Закрыл тройку победителей Вадим Горбанев (Сочи, ресторан Co-co Chalet). Его вариантами стали томленое говяжье ребро с соусом демигляс и печеными перцами, черноморский пеленгас с булгуром и абхазским лимоном, запеченный баклажан с ореховым соусом, пармезаном и краснополянским фундуком.

Первый финал конкурса «SU-Шеф» прошел 3 апреля в московском ресторане Semifreddo. В состав жюри вошли знаковые ресторанные эксперты страны:

Александр Сысоев — куратор конкурса, основатель Российского ресторанного фестиваля, создатель гида GreatList. ru;

Владимир Мухин — участник международного рейтинга The World’s 50 Best, обладатель звезды Michelin, бренд-шеф White Rabbit Family;

Евгений Викентьев — шеф-повар ресторана «Белуга», обладатель звезды Michelin;

Георгиц Троян — концепт-шеф ресторанов «Северяне», «Жирок» и le Pigeon, обладатель рекомендации Michelin.

Также к жюри присоединились топ-менеджеры «Аэрофлота»: Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам; Михаил Сафаров, директор департамента управления качеством продукта.

Блюда финалистов Первого конкурса войдут в бортовое меню в июле 2023 — предлагаемый пассажирам бизнес-класса ассортимент обновляется каждые четыре месяца.

Кроме того, на лето 2023 запланирован и второй финал «SU-Шеф».

Гастроконкурс «SU-Шеф» входит в серию проектов, приуроченных к 100-летию «Аэрофлота», первым из которых стал «Фестиваль в мегаполисах». Он проходил в 100 ресторанах Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Красноярска. На протяжении двух недель гостям предлагали фестивальный сет из трех блюд, который мог бы стать идеальным обедом или ужином во время перелета бизнес-классом авиакомпании. 16 авторов самых популярных сетов пригласили на конкурс «SU-шеф» в Москве. Из них участниками Первого финала стали восемь шеф-поваров.

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