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Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос на 40%

Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос на 40%
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Общий объем кредитов на покупку жилья также ощутимо прибавил.

#НОВОСТИ

За первые пять месяцев 2023 в Красноярском крае было выдано ипотечных кредитов на 39,8%, чем за аналогичный срок 2022. В целом такой кредит получили каждые 26,6 человека на тысячу экономически активного населения региона. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Каково абсолютное число ипотечных жилищных кредитов, выданных в крае за означенный период, агентство не сообщает. Меж тем, по данным Банка России, таких займов в мае 2023 получено 3 793, тогда как в мае 2022 их было 838, а общий объем майских ипотечных заимствований вырос с 2,7 млрд рублей в прошлом году до 13 млрд рублей в этом.

В итоге общая ссудная задолженность по ипотеке в Красноярском крае на 1 июня 2023 составляла 320,3 млрд рублей (+23,2% год к году), просроченная ее часть — 1,6 млрд рублей (-13,3%). Таким образом просрочка по итогу пяти месяцев составила 0,5% от общей задолженности.

Увеличение объема ипотечной задолженности в Красноярском крае вероятно объясняется ростом среднего размера жилищного кредита (с 3,2 млн рублей в мае 2022 до 3,5 млн рублей в мае 2023), что связано с изменением цены квадратного метра и на вторичном, и на первичном рынке. Так, в первом квартале 2023 (более поздних данных пока не опубликовано) вторичка стоила в среднем 80,815 тыс. рублей за квадрат против 70,471 тыс. рублей годом ранее, а первичка — 100,589 тыс. рублей против 90,337тыс. рублей соответственно.

Растущий спрос на ипотеку, похоже, разогнал цены не только недвижимости, но и самих кредитов. Так, средневзвешенная ставка в этом сегменте с мая 2022 за год выросла с 8,07% до 8,93%.

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Средняя величина скидки на вторичную недвижимость при заключении сделки по стране составила 1,1%. В Красноярском крае этот параметр не превышает 0,3%.

Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка 2023

За вызовами, с которыми российская экономика столкнулась в 2022, прочно закрепилось определение «беспрецедентные». Одним из первых под непосредственное влияние новых реалий попал финансовый сектор.

Стоимость квадратного метра в новостройках Красноярска превысила 100 тыс. рублей

Красноярскстат рассказал о средней стоимости жилья в I квартале 2023 в новостройках и на вторичном рынке.

Автор: Петр Савельев
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