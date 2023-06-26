Величина торга на красноярском рынке вторички втрое меньше среднего показателя по РФ

Средняя величина скидки на вторичную недвижимость при заключении сделки по стране составила 1,1%. В Красноярском крае этот параметр не превышает 0,3%.

Специалисты сервиса Домклик (Сбер) проанализировали сделки на рынке вторичной недвижимости за май 2023: в том числе они выявили средние скидки на квартиры в стране и регионах. По России этот показатель равен 1,1%. Красноярский край оказался в списке территорий с наименьшими дисконтами: средняя скидка по краю составила 0,3%.

Менее уступчивыми оказались только продавцы в Челябинской области и Пермском крае: там показатели оказались равны 0,0%.

Для расчета величины скидки аналитики фиксировали разницу между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине сервиса. Это значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе.

«Смещение покупательского спроса на рынок первичного жилья и индивидуального строительства привели к росту уступчивости продавцов: впервые с начала года величина торга превысила 1,1%. До этого разница в стоимости квартиры в объявлении и в сделке была на уровне 1%», — отмечается в опубликованных результатах.

В списке регионов, где продавцы охотнее остальных идут навстречу покупателям, оказались Воронежская область (2,3%), Краснодарский край (2,3%), Москва (1,8%), Республика Татарстан (1,7%), и Ростовская область (1,6%).

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