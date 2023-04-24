«Кровь экономики»: красноярский «Деловой квартал» выпустил Денежный номер

В выпуске — эксклюзивный банковский рейтинг, эксперт-тест «Ипотека 3.0», обзор инструментов господдержки, линейка внебанковских решений для управления капиталом, и спецпроект «История на $ млн».

Команда «Делового квартала» выпустила апрельский «Денежный» номер: в 2023 его полностью посвятили различным аспектам взаимодействия с финансами. Именно деньги — та самая кровь, что делает бизнес живым и является главной движущей силой экономики. В периоды стремительных и зачастую непредсказуемых изменений сохранить стабильную работу этой кровеносной системы — задача «со звездочкой».

В апрельском номере «ДК» собраны знания и способы, которые помогут отыскать новые денежные источники и инструменты эффективной работы с ними.

Банковский рейтинг: 15 лет «Деловой квартал» фиксирует важнейшие показатели, по которым можно определить позиции красноярских банков в финансовой структуре региона; он создается с помощью эксклюзивной методологии, которую специально для издания разработали ученые Высшей школы экономики.

Эксперт-тест «Ипотека 3.0»: банкиры, застройщики и риелторы региона рассказали, как существовать в новой реальности тем, кто планирует приобрести или обновить недвижимость;

Обзор инструментов государственной поддержки для бизнеса: финансовые журналисты «ДК» разобрались, как функционируют и кому подходят опоры, которые МСБ может предложить государство;

Комплекс внебанковских решений для сохранения и приумножения капитала: даже в эпоху колоссальных изменений реально не только остаться на прежнем уровне, но и стать быстрее, выше, сильнее;

Спецпроект «История на $ млн»: лидеры ведущих бизнесов Красноярска погрузились в ностальгию и поделились, какие приобретения стали для них ключевыми в подтверждении их материального статуса.

Апрельский номер «Делового квартала» уже начинает прибывать в руки тех, кто включен в адресную рассылку издания — это ключевые игроки красноярского бизнеса и власти.

Уже доступна и электронная версия журнала: познакомиться с материалами апрельского выпуска в PDF-формате можно по этой ссылке.