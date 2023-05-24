Квадратный метр вторички подорожал больше чем на 5% в Красноярском крае

А вот стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась меньше чем на 1,5% за апрель 2023.

Красноярский край вошел в список регионов с самым значительным удорожанием вторичного жилья: за апрель 2023 цена квадратного метра в старых домах выросла на 5,1%. На май 2023 этот показатель достиг 89 тыс. рублей.

При этом стоимость жилплощади в новых домах увеличилась ощутимо меньше — на 1,4%. В текущем мае квадратный метр первичного жилья можно приобрести в среднем за 104 тыс. рублей.

В остальных регионах СФО аналитики «Домклик» зафиксировали похожую ситуацию.

Так, в Омской области вторичное жилье стало дороже наравне с Красноярском — на 5,1%. В Новосибирской области этот показатель составил 1,2%.

А вот жилплощадь в новостройках потеряла в цене: в Омской и Новосибирской областях снижение зафиксировали снижение стоимости на 3,8% и 0,3% соответственно.

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