«Вероятно, льготных ипотек станет меньше». Будущее ипотеки – прогнозы риелторов

Для рынка ипотечного кредитования 2022 стал годом «американских горок» – от снижения спроса до ипотечного бума. Риелторы Красноярска о том, что ждать от рынка жилищного кредитования в 2023.

Идеальный платеж — 40% от бюджета семьи

Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки «АРЕВЕРА-Недвижимость»

— Сейчас главная тенденция — продление программ с господдержкой. Например, льготная ипотека, но с ограничением: один ипотечный кредит в одни руки. Плюс расширили категории заемщиков, которые могут оформить семейную и IT-ипотеку. — Сейчас главная тенденция — продление программ с господдержкой. Например, льготная ипотека, но с ограничением: один ипотечный кредит в одни руки. Плюс расширили категории заемщиков, которые могут оформить семейную и IT-ипотеку.

Продолжается тренд прошлого года: покупка залоговых квартир в стороннем банке. Многие банки добавляют в продуктовую линейку возможность включить в число собственников недвижимости детей. Очень популярны сейчас покупка или строительство загородного жилья.

Большую часть ипотечных кредитов оформляют семьи, которые хотят улучшить жилищные условия. Например, переезжают из квартиры, по которой еще не выплачена ипотека, в жилье большей площади с вновь оформленной ипотекой.

Популярность ипотеки выросла и среди тех, кто покупает первую жилплощадь: обычно это недорогое жилье с минимальным первоначальным взносом.

И так как период ипотеки достаточно длительный, нужно объективно оценивать свои возможности и потенциальные обстоятельства, поэтому пусть ежемесячный платеж будет в первую очередь комфортным. Считаю, что он должен составлять не больше 40% от общего дохода семьи.

Ипотечное кредитование остается безопасным

Алексей Лагутин, директор агентства недвижимости «Кром»

— У нас был пул инвесторов, которые вкладывали в недвижимость, чтобы сохранить капитал, но среди них произошел определенный отток из-за колебания цен. Сейчас ипотечное кредитование актуально только для тех, кому оно действительно необходимо: требуется размен или разъезд. — У нас был пул инвесторов, которые вкладывали в недвижимость, чтобы сохранить капитал, но среди них произошел определенный отток из-за колебания цен. Сейчас ипотечное кредитование актуально только для тех, кому оно действительно необходимо: требуется размен или разъезд.

Учитывая, что от российского правительства и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной мы слышим об отмене нулевых субсидированных ставок, есть вероятность, что льготных ипотек станет меньше, а первоначальный взнос увеличится до 15…20%. Но правительство всегда поддерживает рынок недвижимости, и возможно, появятся льготные варианты по секторам занятости.

Ипотечное кредитование остается безопасным: оно происходит в рублях, соответственно, ставка меняться не будет. Есть определенный риск колебания стоимости квартир, но в течение прошлого года рынок уже проседал и своей справедливой ценности достиг. Так что для тех, кто имеет стабильную заработную плату, выход на рынок недвижимости рисков не несет.

Сейчас банки уделяют первоочередное внимание кредитной истории и обращают внимание, официально ли трудоустроен потенциальный заемщик. А так как сегодня все банки имеют свои платформы и доступ к единой базе с информацией обо всех платежах, ответ можно получить буквально за час.

Новым витком развития может стать сельская ипотека

Галина Туголукова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи»

— Сейчас фиксируется значительное увеличение заявок по семейной ипотеке. У нас 65…70% заемщиков — семьи с детьми: как правило, они заходят с маткапиталом в первоначальный взнос. — Сейчас фиксируется значительное увеличение заявок по семейной ипотеке. У нас 65…70% заемщиков — семьи с детьми: как правило, они заходят с маткапиталом в первоначальный взнос.

В целом по стране отмечают падение количества выдач ипотеки: эксперты связывают это с повышением ставки ЦБ и скачком цен на недвижимость. Но при этом ипотека остается достаточно безопасной: кредитная ставка четко зафиксирована в договоре и не может меняться.

Некоторые банки распространили господдержку на строительство частных домов через подрядные организации, и это сработало: с одной…двух выдач в месяц этот показатель вырос до 12 сделок. Если есть выбор — новостройка в многоквартирном доме или дом от подрядной организации, многие семьи предпочитают дом.

Хорошим толчком может быть и сельская ипотека: она выдается под 3%, и с таким субсидированием от государства можно сказать, что это рассрочка. Недавно в Минсельхозе РФ заявили, что хотят увеличить максимальную сумму кредита сельской ипотеки до 5 млн (конкретно по нашему региону), и, если такие изменения вступят в силу, это станет трендом на дальнейшее развитие загородной недвижимости.