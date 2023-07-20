Автокредитование в Красноярском крае перевалило уровень позапрошлого года

В 2022 в регионе было выдано займов на покупку автомобилей почти вдвое меньше, чем в 2021. Теперь сегмент вернулся к прежним значениям.

За июнь 2023 в Красноярском крае было выдано 1 318 автокредитов, что на 7,2% больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Основное падение автокредитования в регионе (как и по всей России) произошло в марте 2022, когда было выдано всего 432 подобных займа (-57,3% к предыдущему месяцу). Затем сегмент постепенно восстанавливался и в июне вышел на отметку 671 займ, что в 1,96 раза меньше сегодняшних показателей.

Нынешние результаты в Красноярском крае ближе всего к тому, что было в июне 2021 и даже превосходят их — тогда было выдано 1 285 автокредитов.

По количеству выданных займов на покупку машин в июне 2023 Красноярский край идет вторым среди регионов СФО, уступая лишь Кемеровской области (1 452 автокредита).

В целом по России за первый месяц лета выдали 73,4 тыс. автокредитов. Это на 2,9% больше, чем в мае. А вот рубеж июня 2021 страна пока не преодолела — тогда выдача была на уровне 84,9 тыс. займов.

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