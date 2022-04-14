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Возросшие ставки заглушили половину автокредитов в Красноярском крае

Возросшие ставки заглушили половину автокредитов в Красноярском крае
Иллюстрация: 365cars.ru

Регион в этом плане еще не так сильно пострадал — по России этот сегмент потерял почти 80%.

#НОВОСТИ
За март 2022 года в Красноярском крае было выдано 432 автокредита, это на 57,3% меньше, чем в феврале этого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Стоит отметить, то это самое небольшое снижение среди 30 регионов РФ, лидирующих по количеству подобных займов. Так, в Новосибирской области сокращение составило 69,4%, а в Омской — 77,1%. Больше всего автокредитование потеряло в Самарской области — 82,2%.
 
В среднем же по России в марте этого года выдали автокредитов на 77,4% меньше, чем в феврале — всего 16,2 тыс.
 
Такую динамику эксперты связывают с возросшими ставками по автокредитам.
Определяющим фактором для падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем, помимо санкций, на сокращение выдачи автокредитов также повлиял продолжающийся уже много месяцев дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Также он отмечает, что заявок на автокредиты в марте 2022-го было подано на 51% меньше, чем в феврале. При этом 60% из них касалось покупки подержанных автомобилей. Одобрили же по итогу лишь 10%.
 
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Автор: Петр Савельев
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