Красноярцы отдают за кредиты почти треть своих доходов

За последние полгода этот показатель снизился. Однако, по мнению экспертов, этот тренд вряд ли сохранится.

Показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу) заемщиков Красноярского края на 1 апреля 2022 года составил 28,83%. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

С октября 2021-го этот показатель снизился на 2,49 процентных пункта, но все равно остался одним из самых высоких в стране (7 место).

В целом же по России он составил 24,78%, сократившись за полгода на 1,71 п.п.

Причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. Вместе с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он полагает, что в ближайшее время стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков.

С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов, часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности», — говорит Волков.

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Закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири

При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.

Красноярцы массово пошли за кредитами наличными

В начале этого года потребкредитование в Красноярском крае начало сдавать позиции, а вот кредиты наличными оказались очень востребованы.