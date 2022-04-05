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Красноярцы отдают за кредиты почти треть своих доходов

Красноярцы отдают за кредиты почти треть своих доходов
Иллюстрация: buhuchet-info.ru

За последние полгода этот показатель снизился. Однако, по мнению экспертов, этот тренд вряд ли сохранится.

#НОВОСТИ
Показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу) заемщиков Красноярского края на 1 апреля 2022 года составил 28,83%. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
 
С октября 2021-го этот показатель снизился на 2,49 процентных пункта, но все равно остался одним из самых высоких в стране (7 место).
 
В целом же по России он составил 24,78%, сократившись за полгода на 1,71 п.п.
Причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. Вместе с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он полагает, что в ближайшее время стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков.
С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов, часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности», — говорит Волков.
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При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.

Красноярцы массово пошли за кредитами наличными

В начале этого года потребкредитование в Красноярском крае начало сдавать позиции, а вот кредиты наличными оказались очень востребованы.

Автор: Петр Савельев
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