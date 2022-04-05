Цены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в Красноярске

За 1 квартал 2022 года цены на вторичном рынке жилья в Красноярске выросли на 6%, при этом спрос сократился на 11%.Теперь квадратный метр жилья на вторичке стоит 84 500 руб.

При этом за год подорожание составило 25%.

Как рассказали аналитики «Авито Недвижимость», на российский вторичный рынок повлияли несколько разнонаправленных факторов, особенно нестабильная экономическая ситуация.

Так, одни собственники передумали продавать квартиры, другие, наоборот, постарались поскорее закрыть сделки, чтобы успеть вложить деньги в новостройки по согласованной ипотечной ставке.

С учётом того, что льготная ипотека на новостройки подорожала на 12%, говорить о том, как будет вести себя рынок вторичного жилья, затруднительно, — отмечают эксперты. Это во многом будет зависеть от цен.

По мнению аналитиков, конкуренция за новостройки и льготную ипотеку вырастет, при этом станет меньше покупателей, которые берут ипотечные кредиты на жилье во вторичке.

Также эксперты допускают, что на вторичном рынке может возникнуть отложенный спрос, однако он реализуется, если банки предложат более выгодную ипотеку.

Ранее DK.RU рассказывал, что после повышения ключевой ставки ЦБ принято решение повысить и ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. При этом лимиты госпрограммы будут расширены.

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