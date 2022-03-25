Льготной ипотеке подняли ставку и лимиты

После повышения ключевой ставки ЦБ принято решение повысить и ставку по льготной ипотеке. Теперь она будет почти вдвое больше.

Ставку по льготной ипотеке решено поднять с 7% до 12%. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Причиной этого стало повышение Банком России ключевой ставки.

При предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье», — пишет зампред.

Также он рассказал, что будут расширены лимиты госпрограммы: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области их увеличат в 4 раза (до 12 млн рублей), а для остальных регионов — в 2 раза (до 6млн рублей).

Самое важное, что мы сохранили все специальные льготные программы: и семейную, и дальневосточную, и сельскую. Государство продолжит субсидировать их все в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов. Нам удалось сохранить и льготную ипотеку на новостройки. Ее условия изменились, но это решение было необходимо в связи с повышением ключевой ставки Центробанка», — написал Хуснуллин.

По данным Центробанка, в Красноярском крае средняя ставка по ипотеке в 2021 году составляла 7,73%. За год в регионе было выдано 44 812 ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте на почти 119,2 млрд рублей. Как скажется на спросе повышение льготной ставки, в банках обещали прокомментировать позже.

Напомним, что в 2020 году, когда льготная ипотека только появилась, она, по сути, спасла строительную отрасль от коллапса в следствие пандемии. В этом году ее (льготную ипотеку) решили сохранить, видимо, чтобы также поддержать строителей, влив в них таким образом деньги.

Обновлено в 12:10: В красноярском филиале банка «Открытие» уверены, что повышение ставки не отпугнет заемщиков и поможет поддержать застройщиков. Со многими из них мы обсуждали это ожидаемое решение. И сошлись во мнении, что ставка 12% по льготной программе — некая пороговая цифра, которая с учетом среднего дохода населения позволяет сохранить доступность ипотеки. А увеличение лимита кредита в два раза — до 6 миллионов в регионах — существенно расширяет выбор жилья, которое подпадает под действие программы», — рассказал заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Красноярском крае Николай Яблоков. Также он отметил, что ипотечный рынок может замереть, если ставки перевалят за 14% — в таком случае у клиентов перестанет хватать платежеспоосбности. С большой долей вероятности, госпрограмма, даже с учетом новых условий, останется основным двигателем ипотеки. И в рамках нее будет выдаваться до 50% жилищных кредитов. Сейчас весь рынок будет адаптироваться к новым экономическим реалиям. И стоит ожидать, что застройщики, совместно с банками, будут предлагать собственные программы субсидирования процентной ставки», — подчеркнул Яблоков.

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