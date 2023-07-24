Красноярцы тратят на погашение кредитов почти треть своих доходов

По индексу кредитоспособности населения региона занимает 11 место в России и второе в Сибири.

Жители Красноярского края тратят на погашение своих кредитов 23 927,73 рубля, что составляет 31,12% от средней ежемесячной зарплаты в регионе. Такие данные опубликовал российский «Фонд развития гражданского общества» по итогам первых четырех месяцев 2023..

Индекс кредитоспособности населения края оценивается в 2,52. Это второй результат по Сибири — больше только в Иркутской области (2,55). На третьем месте идет Кемеровская область с 2,42.

Наиболее закредитованными в России оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они тратят на погашение кредитов 36 627,29 рубля. Правда, это лишь 26,52% от средней ежемесячной зарплаты в регионе. Индекс кредитоспособности населения здесь оценивается в 4,27.

Добавим, что, по данным Росстата, средняя стоимость жизни в Красноярском крае в апреле 2023 составляла 21 046,8 рубля. В ЯНАО же она зафиксирована на уровне 23 759,8 рубля.

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Общий объем кредитов на покупку жилья также ощутимо прибавил.

Автокредитование в Красноярском крае перевалило уровень позапрошлого года

В 2022 в регионе было выдано займов на покупку автомобилей почти вдвое меньше, чем в 2021. Теперь сегмент вернулся к прежним значениям.

Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое

Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.