Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.06
84,66
92,29
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск вошел в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами по РФ

Красноярск вошел в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами по РФ
Иллюстрация: freepik.com

Денежным локомотивом оказалась наука. Из остальных городов СФО выше оказались только Норильск и Кемерово.

#НОВОСТИ

Красноярск стал 20-ым городом РФ по уровню заработной платы. Согласно данным РИА Рейтинг, больше всех платят тем, кто занят в профессиональной и научной деятельности. Средняя заработная плата за месяц по Красноярску в этих сферах составляет 103 тыс. рублей.

Несколькими позициями выше из городов Сибирского федерального округа — Норильск и Кемерово.

Норильску совсем немного до первой десятки: пока он остановился на 11-м месте. Здесь лидирует добывающая отрасль, средний ежемесячный доход в которой равен 150 тыс. рублей.

Кемерово расположился прямо перед Красноярском, на 19-м месте. Самая высокооплачиваемая сфера та же — профессиональная и научная деятельность. Средний заработок больше на тысячу и составляет 104 тыс. в месяц.

Открывает рейтинг Москва, где выше всех оплачиваются банковская и финансовая сферы. Средняя заработная плата за месяц может достигать 227 тыс. рублей.

После столицы расположился Мурманск. Тем, кто занят в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве, ежемесячно может доставаться по 205 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Петропавловск-Камчатский. Самая высокооплачиваемая отрасль аналогична Мурманску. А вот непосредственно зарплата ощутимо ниже — 190 тыс. рублей.

Аналитика проводилась по данным Росстата за период с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023. 

В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее трех процентов работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога», — говорится в описании методики исследования.

Напомним, по итогу 2022 средняя зарплата в малых и средних городах Красноярского края по итогу составила 56,8 тыс. рублей. Это почти на 39% меньше, чем в крупных населенных пунктах региона.

Читайте также:

Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами

Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.

Медики в топ-5 самых дефицитных специалистов в Красноярском крае

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в декабре 2022 по региону составила 59,2 тыс. рублей. Это второе место по СФО. За 2022 рост зарплат медиков составил 5%.

Выгорание сотрудников раз в месяц отмечает четверть работодателей Красноярска

Бесконечный поток задач, сжатые сроки и конфликты в офисе — основные факторы выгорания на работе, которые фиксируют в руководстве компаний.

В Красноярском крае к 2025 ждут роста показателей в основных отраслях экономики

Депутатам Заксобрания представители отраслевых министерств презентовали программы развития сельского хозяйства, транспорта и строительства на 2023…2025.

Почти 15% населения Красноярского края живет за чертой бедности

Агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования уровня доходов населения в регионах РФ на начало 2023. Красноярский край попал в первую треть таблицы.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Котюков поддержал Президента РФ и законную властьМихаил Котюков поддержал Президента РФ и законную власть
  • Новый ЖК возведут в историческом районе бывшего аэропорта КрасноярскаНовый ЖК возведут в историческом районе бывшего аэропорта Красноярска
  • Судьбу бассейна на Татышеве решат в CледкомеСудьбу бассейна на Татышеве решат в Cледкоме
  • Красноярску добавили авиарейсов в НовосибирскКрасноярску добавили авиарейсов в Новосибирск
  • В Красноярске не будут отменять массовые мероприятияВ Красноярске не будут отменять массовые мероприятия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.