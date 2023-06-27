Красноярск вошел в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами по РФ

Денежным локомотивом оказалась наука. Из остальных городов СФО выше оказались только Норильск и Кемерово.

Красноярск стал 20-ым городом РФ по уровню заработной платы. Согласно данным РИА Рейтинг, больше всех платят тем, кто занят в профессиональной и научной деятельности. Средняя заработная плата за месяц по Красноярску в этих сферах составляет 103 тыс. рублей.

Несколькими позициями выше из городов Сибирского федерального округа — Норильск и Кемерово.

Норильску совсем немного до первой десятки: пока он остановился на 11-м месте. Здесь лидирует добывающая отрасль, средний ежемесячный доход в которой равен 150 тыс. рублей.

Кемерово расположился прямо перед Красноярском, на 19-м месте. Самая высокооплачиваемая сфера та же — профессиональная и научная деятельность. Средний заработок больше на тысячу и составляет 104 тыс. в месяц.

Открывает рейтинг Москва, где выше всех оплачиваются банковская и финансовая сферы. Средняя заработная плата за месяц может достигать 227 тыс. рублей.

После столицы расположился Мурманск. Тем, кто занят в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве, ежемесячно может доставаться по 205 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Петропавловск-Камчатский. Самая высокооплачиваемая отрасль аналогична Мурманску. А вот непосредственно зарплата ощутимо ниже — 190 тыс. рублей.

Аналитика проводилась по данным Росстата за период с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023.

В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее трех процентов работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога», — говорится в описании методики исследования.

Напомним, по итогу 2022 средняя зарплата в малых и средних городах Красноярского края по итогу составила 56,8 тыс. рублей. Это почти на 39% меньше, чем в крупных населенных пунктах региона.

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