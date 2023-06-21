Почти 15% населения Красноярского края живет за чертой бедности
Агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования уровня доходов населения в регионах РФ на начало 2023. Красноярский край попал в первую треть таблицы.
Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.
Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Эксперты считают, что это свидетельствует о восстановлении потребительской активности в регионе.
Год назад она была еще меньше — в районе четверти.
Сохранить и приумножить — эта формула финансовой бизнес-стратегии как никогда актуальна во времена экономической нестабильности. Поговорили с экспертами о том, какие инструменты есть для этого сегодня
111 млрд превысил оборот розничной торговли в 1 кв. 2023
Из них почти 56 млрд пришлись на февраль 2023.
Зарплаты в малых городах Красноярского края отстают от мегаполисов на 40%
Если по уровню заработной платы регион показывает очень приличные результаты, то дельта между крупными и мелкими населенными пунктами здесь одна из самых больших в России.