Почти 15% населения Красноярского края живет за чертой бедности

Агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования уровня доходов населения в регионах РФ на начало 2023. Красноярский край попал в первую треть таблицы.

Аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг , в котором проранжировали регионы страны по уровню доходов населения.Специалисты рассматривали ситуацию на начало 2023. В этот раз Красноярский край на 29 месте из 89 регионов. При этом данные по четырем из них — ЛНР, ДНР, Луганской и Херсонской областях, не приведены.

Согласно опубликованным результатам, доля населения за чертой бедности по Красноярскому краю в 2022 составила 14,5%. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равно 1,63. В РИА Рейтинг отмечают, что среднее значение среди 85 регионов — 1,76, а минимальное — 1.

Из регионов СФО в первой трети рейтинга только Новосибирская область: она заняла 26 место. В первой пятерке лидеров же — Ямало-Ненецкий автономный округ (3,24), Ненецкий автономный округ (2,97), Москва (2,63), Магаданская область (2,59), Чукотский автономный округ (2,52).

По данным, предоставленным Красноярскстатом, в I квартале 2023 среднедушевой доход красноярского населения — 37 258,6 рубля. В сравнении с I кварталом 2022 это больше на 8,4%. Аналитики Красноярскстата отмечают, что объем денежных доходов, скорректированный на индекс потребительских цен, остался на уровне предыдущего года.

Прожиточный минимум красноярцев на 2023, установленный правительством — 15 956 рублей в месяц.

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