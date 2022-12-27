Выгорание сотрудников раз в месяц отмечает четверть работодателей Красноярска

Бесконечный поток задач, сжатые сроки и конфликты в офисе — основные факторы выгорания на работе, которые фиксируют в руководстве компаний.

Почти четверть (24%) работодателей Красноярска отмечают у своих сотрудников симптомы выгорания раз в месяц. Такие данные получили специалисты группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра Зарплаты.ру в результате проведенного ими опроса.

В целом, судя по ответам опрошенных, с выгоранием сотрудников сталкивается 80% руководителей компаний города. При этом, 46% говорят, что это происходит раз в полгода, еще 24%, что раз в год, а 6% — раз в неделю.

Среди основных причин эмоционального истощения красноярские работодатели называют большой объем задач (67% опрошенных, давлением сроков сдачи работы (56%), конфликты и агрессивное поведение коллег (46%), непредвиденные обстоятельства, которые влияют на выполнение работы (38%) и некорректные требования и нечетко сформулированные обязанности (32%).

Больше всего от этих факторов страдают специалисты творческих специальностей (26%), финансисты и экономисты (25%), медицинские работники (19%), специалисты рабочих специальностей (10%) и логисты (7%).

Чтобы поддержать сотрудников, красноярские работодатели проводят личные беседы с ними и помогают решать проблемы (57%), дают дополнительные дни отдыха (46%), предоставляют ДМС (28%) и нанимают корпоративного психолога (26%)», — рассказали в «Ренессанс страховании».

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