Спрос на психологов в Красноярском крае вырос на 10%

В Красноярском крае с марта по октябрь 2022 стабильно растет количество вакансий для психологов. При этом средняя зарплата специалистов в регионе составляет 30 тыс рублей

По данным экспертов «HH.ru», с марта по октябрь 2022 в Красноярском крае на 10% выросло количество вакансий для психологов. Для специалистов сейчас доступно более сотни предложений о работе.

Требования к специалистам включают: опыт работы по специальности, наличие высшего психологического образования, курсов повышения квалификации и сертификатов.

Кандидат должен иметь навыки разработки оценочных методик и опыт индивидуального консультирования и психодиагностики, быть готовым разрабатывать и проводить психотерапевтические тренинги для разного уровня сотрудников.

Чаще всего подобные вакансии открывают компании из направления «Образование» (13%) и «Медицина, фармацевтика, аптеки» (10%), «Государственные организации» (3%).

Работа психологов сейчас все чаще востребована работодателями из немедицинского направления. Работодатели заинтересованы в том, чтобы психологи осуществляли оценку профессиональных и личностных качеств сотрудников на этапе подбора, проводили индивидуальное консультирование сотрудников по их психологическим проблемам, организовывали взаимодействие в коллективе по время решения конфликтных ситуаций.

Средняя предлагаемая зарплата для психологов составила в Красноярском крае 30 тыс рублей, но максимальные зарплаты могут достигать 100 тыс рублей.

Напомним, ранее проведенный «HH.ru» опрос показал, что 65% опрошенных красноярцев почувствовали усиление стресса в этом году, из них 44% отметили, что стали заметно больше нервничать, а еще 21% рассказали об увеличении тревоги.