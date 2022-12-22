В Красноярском крае дискаунтер заставил женщину купить несвежие торты

Сотрудники дискаунтера «Хороший» заставили жительницу Минусинска купить просроченные торты. Мотивировали это тем, что товар испортила дочь женщины. Суд встал на сторону покупательницу

В Минусинске местную жительницу во время очередного визита в дискаунтер «Хороший» ждал неприятный сюрприз. Женщину обвинили в том, что ее дочь ранее испортила два торта. Якобы ребенок повредил упаковку, проткнув ее пальцем.

Работники дискаунтера установили виновницу, просмотрев записи с видеокамер. От женщины потребовали приобрести испорченные торты. Местная жительница оплатила 600 рублей и забрала продукцию.

Впоследствии женщина обнаружила, что торты просрочены: срок годности закончился несколькими днями ранее. Работники магазина отказались вернуть покупательнице деньги. Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Сотрудники ведомства составили претензию, однако магазин отказался выполнить требования. Роспотребнадзор подал исковое заявление. Суд встал на сторону жительницы Минусинска и обязал ООО «ТС Командор» выплатить женщине более 3000 рублей — стоимость тортов, неустойку, моральный вред и штраф.