«Красноярскнефтепродукт» пояснил, чем опасен дефицит топлива

Как сообщили в КНП, со второй декады августа 2023 на мелкооптовом рынке Красноярского края начал ощущаться дефицит нефтепродуктов и в первую очередь дизеля.

Начиная со второй половины августа с Ачинского НПЗ (НК «Роснефть») было отмечено сокращение продаж нефтепродуктов автомобильному транспорту, а с 30 августа — продажа прекращена полностью. О причинах остановки отпуска нефтепродуктов в НПЗ не сообщают.

Данная ситуация неизбежно приведет к возникновению острого дефицита топлива на рынке края и возможным перебоям в работе бюджетных предприятий и организаций, в том числе, обслуживающих инфраструктурные объекты и объекты жизнедеятельности», — заявили представители «Красноярскнефтепродукта».

КНП предупреждает, что ситуация приведет к дефициту топлива на рынке Красноярского края, а также к возможным перебоям в работе бюджетных предприятий и организаций.

Напомним, что в течение лета 2023 в Красноярске отмечался резкий рост цен на бензин. Первый скачок цен на автотопливо произошел в конце июля 2023, следующие две волны прошли в начале и середине августа.

УФАС и прокуратура обещали провести проверку на предмет ценового сговора между владельцами АЗС.

Масштабы

Тем не менее, проблемы наблюдаются не только в Красноярском крае, но у других регионах России.

Например, об отсутствии топлива марок АИ-92 и АИ-95 сообщают автомобилисты из Краснодара, Ейска, Новороссийска, Кропоткина, — пишет АиФ-Кубань. Проблемы есть и, в частности, на Ставрополье.

«Известия» сообщают, что вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма.

Экспертиза

Перебои с поставками топлива на АЗС в некоторых регионах России связаны с логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, — приводит РИА Новости мнение Николая Баранова, руководителя проектов исследовательской группы «Петромаркет».

Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — Прим. ред.), из-за этого страдает независимая розница: они вынуждены либо прекратить торговлю, либо устанавливать цену на три-четыре рубля выше, чем на АЗС ВИНК», — считает эксперт.

Решить проблему с убыточностью АЗС, по мнению эксперта, мог бы рост выплат по демпферу или рост розничных цен на нефтепродукты. При этом, по словам Баранова, фактического дефицита бензина или дизельного топлива сейчас нет.

По его данным, запасы бензина на начало августа составляли 2,034 млн тонн, что на 4,4% выше показателей 2022, запасы дизтоплива — 2,177 млн тонн, что на 23% выше показателей 2022.

Станислав Митрахович, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, считает, что рост цен связан в том числе с урезанием топливного демпфера и повышением налоговой нагрузки на нефтяников, — пишет Форбс .

Нефтяные компании платят налоги и до 80% их прибыли изымается в бюджет. Демпфер — это некий квазиналог, а его урезание — это результат пересмотра баланса приоритетов в пользу правительства за счет компаний. Понятно, что компании пытаются отыграться на внутреннем рынке», — объясняет Митрахович.

Демпферный механизм, призванный обеспечить стабильность внутренних цен на топливо, действует в России с 2019. Демпфер рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, устанавливаемой законодательно. При положительной разнице, когда экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство компенсирует производителям разницу, при отрицательной — компаниям приходится платить в бюджет. В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о сокращении демпфера вдвое с сентября 2023 до конца 2026. В апреле 2023 Антон Силуанов, глава Минфина, говорил, что из-за новой корректировки демпфера выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц. Соответственно, если раньше демпферный механизм компенсировал нефтяникам часть экспортной альтернативы, то с 1 сентября 2023 последние поправки изменят саму экономику поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

Оборотная сторона экспорта

Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, считает, что есть и другая проблема роста цен и дефицита топлива, — пишет Форбс.

Мне кажется, что основная причина не в налогах и даже не в демпфере — а в том, что Россия фактически с июля начала сокращать экспорт нефти», — рассуждает Громов.

Так, в августе 2023 добровольное сокращение Россией экспорта нефти составляло 500 тыс. баррелей в сутки, а 5 сентября Александр Новак, вице-премьер, заявил что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до 2024 на 300 тыс. баррелей в сутки.

В таких условиях нефтяные компании стараются всячески сохранить уровень доходности своего бизнеса, и если есть искусственные ограничения на поставки нефти за рубеж, значит, компании всеми правдами и неправдами стремятся компенсировать потери экспортной выручки от поставок сырой нефти ростом поставок нефтепродуктов за рубеж. Тем более что сейчас за рубежом растут цены на нефтепродукты, по которым Россия хорошо себя позиционирует, в первую очередь на дизельное топливо. Поэтому спрос на рынке есть, цены высокие и компании пытаются заработать на текущей конъюнктуре рынка», — объясняет Громов.

Правительство

Издание Лентару 1 сентября 2023 сообщало, что во время оперативного совещания с участием Минсельхоза представители Минэнерго России пообещали за две недели решить вопрос дефицита топлива и снижения цен на него в мелком опте — Минэнерго планирует закрыть внутренний спрос за счет биржевых торгов в основную и дополнительную сессию и переориентации поставок с экспорта на внутренний рынок. Также Минэнерго рекомендовало участникам рынка приостановить или минимизировать новые экспортные поставки бензина.

Статистика

По данным Росстата, с начала года средняя стоимость бензина выросла на 5,5%, при этом инфляция в стране за этот же период составила 3,4%. Согласно исследованиям РИА Рейтинг, Красноярский край занимал в июне 2023 двенадцатое место в рейтинге по доступности бензина в регионах. Так, по подсчетам экспертов, в регионе на среднюю зарплату можно было купить 1337 л бензина марки АИ-92 при цене 47,73 рубля, подорожавшего с начала 2023 на 3,6%.

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