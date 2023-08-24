Кредитные автомобили в Красноярском крае прибавили в цене
Размер автокредитов в России обновил максимум.
В июле 2023 средний размер автокредита в Красноярском крае вырос на 4,5% к июню этого года и составил 1,418 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По данным НБКИ, автокредиты в крае оказались одними из самых больших в России (8 место) и самыми крупными в Сибири. На втором месте по СФО идет Новосибирская область — там средний заем на покупку машины составил 1,406 млн рублей, увеличившись за месяц всего на 0,1%.
В целом же по стране, средний автокредит в июле вырос на 5% и составил 1,43 млн рублей, что является максимумом за всю историю наблюдений.
С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%. В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Стоит также отметить, что в июле 2023 жители красноярского края купили в кредит 1 475 автомобилей, что на 10% больше, чем месяцем ранее.
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