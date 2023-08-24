Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.08
94,11
102,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кредитные автомобили в Красноярском крае прибавили в цене

Кредитные автомобили в Красноярском крае прибавили в цене
Иллюстрация: freepik.com

Размер автокредитов в России обновил максимум.

#НОВОСТИ

В июле 2023 средний размер автокредита в Красноярском крае вырос на 4,5% к июню этого года и составил 1,418 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, автокредиты в крае оказались одними из самых больших в России (8 место) и самыми крупными в Сибири. На втором месте по СФО идет Новосибирская область — там средний заем на покупку машины составил 1,406 млн рублей, увеличившись за месяц всего на 0,1%.

В целом же по стране, средний автокредит в июле вырос на 5% и составил 1,43 млн рублей, что является максимумом за всю историю наблюдений.

С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%. В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Стоит также отметить, что в июле 2023 жители красноярского края купили в кредит 1 475 автомобилей, что на 10% больше, чем месяцем ранее.

Читайте также:

Микрозаймы продолжают терять позиции в Красноярском крае

Количество выданных «кредитов до зарплаты» в регионе снова снизилось. Причем даже сильнее, чем в прошлом месяце.

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille groupРесторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group
  • Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»
  • VK установил в Красноярске мультимедийный кубVK установил в Красноярске мультимедийный куб
  • Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея МельниченкоГенпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко
  • Жерар Депардье откроет ресторан «ЖЕРАРНЯ» в СибириЖерар Депардье откроет ресторан «ЖЕРАРНЯ» в Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.