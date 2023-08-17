Инфляция в Красноярском крае превысила среднесибирский показатель

На конец июля 2023 инфляцию в Красноярском крае оценили в 4,21%, что на 0,9% меньше, чем средний показатель по стране. В то же время инфляция по СФО составила 3,85%.

В июле 2023 годовая инфляция в Красноярском крае ускорилась до 4,21%: в июне ее оценивали в 3,39%.

По данным аналитиков Центробанка, основные фактора ускорения инфляции в регионе — увеличение затрат производителей и поставщиков (в том числе за счет ослабления рубля), а также усиление потребительской активности. Заметное повышение спроса отмечают в категории отдельных непродовольственных товаров.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле вырос до 2,64% после 1,68% в июне. В случае с непродовольственными товарами годовой темп прироста цен ускорился до 2,07% после 0,93% в июне.

Замедление зафиксировали только с ценами на услуги: до 9,13% после 9,25% в июне. Объясняют это переносом индексации тарифов с 1 июля 2023 на 1 декабря 2022.

Вес красноярской инфляции в Сибири оценивают на уровне 22,07%. Общесибирскую инфляцию же оценивают в 3,85% (после 2,86% в июне 2023).

По РФ же инфляция ускорилась до 4,30% после 3,25% в июне.

Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно усиливаться. В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в комментарии ЦБ РФ.



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