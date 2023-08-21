Красноярцы стали покупать больше автомобилей в кредит

По количеству проданных в кредит авто край занял второе место в Сибири.

За июль 2023 в Красноярском крае было выдано 1 475 автокредитов, что на 10% больше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных автозаймов край оказался вторым по Сибирскому федеральному округу. Больше только в Кемеровской области — 1 579. Правда, динамика там несколько ниже — 6,5%. Третьей идет Новосибирская область — 1 239 автокредит (+3,5%).

В общероссийском масштабе эти регионы расположились на 15, 17 и 23 местах. В целом по стране за июль 2023 было выдано 86,6 тыс. автокредитов. Это на 14,8% больше, чем в июне этого года.

Выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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