На дорогах Красноярского края зафиксировали рост аварийности в 2023

В целом по стране увеличение количества ДТП оценили в 5% по сравнению с 1П 2022.

В Красноярском крае зарегистрировали рост аварийности на автомобильных дорогах: регион оказался на 59 месте из 89. С января по июнь 2023 количество ДТП с пострадавшими на 100 тыс. машин поднялось до 115,1 — за аналогичный период в 2022 этот показатель составлял 106,8. Тогда Красноярский край находился на 51 месте.

По статистике РИА Рейтинг со ссылкой на данные МВД РФ, в процентном отношении изменение количества аварий оценили в 7,4%.

Самым аварийным регионом в СФО стала Томская область — она оказалась на второй строчке рейтинга. Выше Красноярского края также Республика Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область.

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Согласно данным рейтинга, больше 63% дорог красноярских дорог по итогам 2022 отвечают нормативным требованиям.

В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог

В пригороде Красноярска в 2024 отремонтируют больше дорог. Такое поручение дал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, на заседании президиума правительства региона.

Подрядчика для ремонта дорог за 460 млн ищут в Красноярске

Прием заявок открыт до 30 августа, а итоги станут известны в первой декаде сентября. Исполнителя обяжут закончить работы к январю 2024.

Красноярскy выделили деньги на ремонт еще 10 километров дорог

Сегодня депутаты горсовета приняли корректировку бюджета. Ранее Красноярску по поручению Михаила Котюкова, врио губернатора, на эти цели были выделены средства в размере 511 млн рублей.

В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу

Подготовительные работы провели в прошлом году. Основной ремонт рассчитан на три года.

В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд

В 2022 краевые дорожники отремонтировали участки маршрутов с высокой интенсивностью как в пригородах Красноярска, так и в отдаленных территориях.