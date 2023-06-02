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В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу

В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу
Иллюстрация: пресс-служба КрУДор

Подготовительные работы провели в прошлом году. Основной ремонт рассчитан на три года.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае стартовал ремонт автодороги Енисей — Шира, сообщили в региональном Минтрансе.

В этом году будут отремонтированы первые 10 км. Еще 7 км возьмут в раболту в 2024, а оставшиеся 5 км предварительно планируется сделать в 2025.

Автодорога Енисей — Шира является основной трассой, идущей от федеральной трассы Р 257 «Енисей» к местам летнего отдыха и туристическим базам республики Хакасия. По ней можно добраться до любимых красноярцами озер Беле, Иткуль и Шира.

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Автор: Петр Савельев
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