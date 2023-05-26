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Красноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорог

Красноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорог
Иллюстрация: администрация города

​Сегодня в рамках дорожного штаба под руководством первого заместителя главы города Вадима Войцеховского подрядчики озвучили объекты, на которых будут вести самые масштабные работы в эти выходные.

#НОВОСТИ
Так, Коммунальный мост будут ремонтировать в субботу и воскресенье с 8 утра и до 2 часов ночи. Дорожники планируют отфрезеровать две крайние левые полосы и уложить новый асфальт на участке от Абаканской протоки до Предмостной площади.
 
На ул. Семафорной работы будут с 7 утра и до 20:00 идти на участке от Гладкова до остановки «Студенческая». Там будут заниматься земляными работами, обустраивать нижний сло основания полотна, укладывать бортовой камень. Также на этом участке с 09:00 до 17:00 будут отключать линии электропередач. Без света останутся некоторые производственные объекты. 
 
На ул. Свердловской установят бортовой камень и заасфальтировать дополнительную полосу. Время проведения работ — с 09:00 до 20:00. Также в эти выходные на ул. Авиаторов завершат ямочный ремонт. 
 
Сейчас в Красноярске ремонтируют 34 участка дорог из 61 запланированных. Из городского, краевого и федерального бюджетов на ремонт выделено около 2,5 млрд рублей. Уже на 90% отремонтирована улица Республики. В переулке Светлогорский, на улицах Алексеева, Добролюбова и Транзитной работы выполнены на 60%. Около 50 % от запланированного сделали на улицах Калинина и проспекте Комсомольский.
 
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Автор: Петр Савельев
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