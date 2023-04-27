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Администрация Красноярска резервирует участки на 8 Марта под строительство дороги

Администрация Красноярска резервирует участки на 8 Марта под строительство дороги
Иллюстрация: 2 ГИС

На сайте администрации города опубликовано распоряжение о резервировании земель в створе ул. 3-й Пионеров на участке от ул. Красномосковской до здания № 26 по ул. 8 Марта.

#НОВОСТИ
Документ подписал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Согласно документу, земельные участки (там сейчас находятся гаражи), резервируют сроком на 3 года. Это связано со строительством дороги. Она пройдет по этой территории.
 
Сейчас на участке от Красномосковской до здания № 26 по 8 Марта находятся гаражи. Всего в распоряжении мэрии указано, что под резервирование попали 29 земельных участков на общей площади в 17 613 кв. м.
 
Список земельных участков, которые зарезервировали для муниципальных нужд, можно найти на сайте администрации города. На этих участках теперь ограничили возможность возводить какие-либо объекты.
 
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Автор: Петр Савельев
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