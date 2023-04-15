Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.04
81,67
90,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта освещения

Ночной Красноярск
Ночной Красноярск. Иллюстрация: 24warez.ru

В Красноярске ищут подрядчика для восстановления городского освещения, соответствующие торги уже объявлены на электронной площадке госзакупок.

#НОВОСТИ

​В 2023 работы запланированы на семи участках улиц:

  1. Новая Заря
  2. Матросова (от скв. Сказочный до ул. Лесопильщиков)
  3. Турбинная
  4. Б. Хмельницкого
  5. Кишиневская (от ул. Энергетиков до Б. Хмельницкого)
  6. пешеходная дорожка за домом Воронова, 18Д
  7. пешеходная дорожка по ул. Горького (от ул. Республики до К. Маркса).

Победителю торгов предстоит провести демонтаж старого оборудования, дополнить или продлить существующие линии, установить дополнительные опоры со светильниками.

Провести работы нужно будет в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта.

Кроме поименованных объектов новое освещение в 2023 должно появиться у 8 парков, скверов и набережных, в числе которых парк «Сибсталь», сквер на месте заброшенных автостоянок по ул. Л. Кецховели, сквер «Цветочный квартал», набережная р. Кача в ЖД районе и так далее.

Программы обновления, модернизации и ремонта уличного освещения реализуются каждый год. Обычно первый сигнал о нехватке освещения поступает от жителей, и органы местного самоуправления каждую заявку берут в работу. Для депутатов это один из приоритетных вопросов, и особое внимание — к окраинам города и подходам к социальным учреждениям», — отметил Денис Степанов, депутат Горсовета.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова поддержат петициейАнатолия Быкова поддержат петицией
  • Директора Бархатовской птицефабрики подозревают в причинении ущерба на 70 млн рублейДиректора Бархатовской птицефабрики подозревают в причинении ущерба на 70 млн рублей
  • Экс-депутат Березовского района Александр Велькер отправлен в СИЗО до июня 2023Экс-депутат Березовского района Александр Велькер отправлен в СИЗО до июня 2023
  • Краевому ГО и ЧС назначили нового руководителяКраевому ГО и ЧС назначили нового руководителя
  • Татьяна Киреева покидает пост директора краевого телеканала «Енисей»Татьяна Киреева покидает пост директора краевого телеканала «Енисей»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.