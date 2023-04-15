В Красноярске ищут подрядчика для ремонта освещения

В Красноярске ищут подрядчика для восстановления городского освещения, соответствующие торги уже объявлены на электронной площадке госзакупок.

​В 2023 работы запланированы на семи участках улиц:

Новая Заря Матросова (от скв. Сказочный до ул. Лесопильщиков) Турбинная Б. Хмельницкого Кишиневская (от ул. Энергетиков до Б. Хмельницкого) пешеходная дорожка за домом Воронова, 18Д пешеходная дорожка по ул. Горького (от ул. Республики до К. Маркса).

Победителю торгов предстоит провести демонтаж старого оборудования, дополнить или продлить существующие линии, установить дополнительные опоры со светильниками.

Провести работы нужно будет в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта.

Кроме поименованных объектов новое освещение в 2023 должно появиться у 8 парков, скверов и набережных, в числе которых парк «Сибсталь», сквер на месте заброшенных автостоянок по ул. Л. Кецховели, сквер «Цветочный квартал», набережная р. Кача в ЖД районе и так далее.

Программы обновления, модернизации и ремонта уличного освещения реализуются каждый год. Обычно первый сигнал о нехватке освещения поступает от жителей, и органы местного самоуправления каждую заявку берут в работу. Для депутатов это один из приоритетных вопросов, и особое внимание — к окраинам города и подходам к социальным учреждениям», — отметил Денис Степанов, депутат Горсовета.

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