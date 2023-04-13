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На ремонт дорог Красноярска выделили 1,8 млрд рублей

На ремонт дорог Красноярска выделили 1,8 млрд рублей
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Финансирование дорожных работ в Красноярске в этом году увеличили до 1,8 млрд рублей. Изначально в краевом дорожном фонде было заложено 512 млн рублей.

#НОВОСТИ
Об этом сообщил Александр Усс, губернатор Красноярского края.
К Универсиаде город очень сильно подтянули, в том числе и в части дорог. Но время идет, и пора всерьез заниматься магистралями вновь. Именно поэтому принято решение увеличить финансирование практически в три раза», — отметил глава региона.
Поэтому вместо 8 км, изначально запланированных, будет отремонтировано более 33 км. Средства пойдут на ремонт улиц, дворовых проездов, подъездов к медицинским учреждениям, обустройство новых парковок около туристических достопримечательностей Красноярска. Среди наиболее крупных объектов, которые приведут в порядок, улицы Щорса, Аральская,  Семафорная, Свердловская, а также Коммунальный и Октябрьский мосты.
 
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Автор: Петр Савельев
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