17 млн выделили на безопасные дороги к школам в Красноярске

Исполнителя определят 20 апреля, а завершить ремонтные и строительные работы понадобится до 31 октября 2023.

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска начал поиск подрядчика для выполнения работ по обустройству улично-дорожной сети около городских школ — соответствующую закупку опубликовали на электронной площадке «РТС-тендер». Подача заявок открылась 30 марта 2023, а завершится их прием 17 апреля. Исполнитель работ станет известен 20 апреля.

Максимальная цена контракта составит 17 млн рублей. При этом согласно прикрепленным документам, на 4 апреля начальная сумма цен единиц работы составляет 24 744 497,60 рублей. Закупку произведут за счет городского бюджета.

Завершить все работы, среди которых указаны как ремонт, так и возведение объектов, подрядчика обяжут до 31 октября 2023. Старт работ будет дан сразу же после заключения контракта. Всего в документах перечислены 496 позиций: от засыпки ям, замены установочных павильонов и монтажа барьерных ограждений до валки деревьев, уплотнения грунта и установки светофоров.

Также подрядчику вменяются обязанности по обеспечению всех необходимых материалов и изделий.

На момент публикации конкретные места проведения работ пока находятся в стадии утверждения.

«Пути к детским садам, школам, музыкальным и спортивным образовательным учреждениями в городе уже обследованы. Выявлены проблемные участки, и каждый год они планомерно приводятся в порядок», — отметили в пресс-службе красноярской мэрии.

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