Новые дороги в Красноярске будут строиться с ливневой канализацией

Сейчас подобными коммуникациями оборудовано менее 20% магистралей города.

Мэрия Красноярска будет обслуживать уже существующую ливневую канализацию города и строить новые дороги с учетом этих коммуникаций. Подобное решение было принято в муниципалитете, после соответствующего иска прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило, что до недавнего времени схема водоснабжения и водоотведения города Красноярска, в которой учитывалось бы развитие ливневой канализации, не была актуализирована.

В результате этого всего лишь 187,13 км дорог города (менее 20%) оборудованы ливневой канализацией, что приводит к значительному затоплению проезжей части автомобильных дорог при выпадении атмосферных осадков и усугублению дорожной обстановки в городе», — говорят в прокуратуре.

В августе 2021 прокуратура через суд потребовала устранить это нарушение и обязать мэрию предусмотреть размещение объектов ливневой канализации в схеме водоснабжения и водоотведения города.

Суд в сентябре 2022 поддержал это требование, но администрация Красноярска попыталась оспорить это решение в краевом суде. Однако тот оставил акт первой инстанции без изменения, и теперь он вступил в законную силу.

В настоящее время ответчик принял и утвердил схему водоснабжения и водоотведения в Красноярске. Она позволит организовать мероприятия по обслуживанию имеющихся сетей ливневой канализации, а также учитывать такие объекты при строительстве новых автомобильных дорог в городе», — рассказали в прокуратуре.

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