Красноярску добавят полмиллиарда рублей на дороги

Деньги пойдут не только на центральные магистрали, но и дворы и другие проезды.

Расходы бюджета Красноярского края, которые будут направлены на строительство и ремонт дорог Красноярска, увеличат до более чем 1,3 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Усс.

В стартовой версии бюджета края на эти цели было заложено 887 млн рублей. Однако на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона депутатам предстоит принять поправку к главному финансовому документу, которая и предусматривает означенное увеличение примерно на 500 млн.

Деньги пойдут не только на ремонт центральных магистралей, но и на дворовые территории, подъезды к школам и многое другое, чего ждут от нас красноярцы», — написал в посте Усс.

Помимо этого в весенней корректировке предусмотрено (в ряду прочего):

увеличение зарплат бюджетников на 6,3% с 1 июля 2023;

2,8 млрд рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья и развитие городской среды;

4,5 млрд рублей на здравоохранение, образование и прочие социальные нужды;

10 млрд рублей прибавки к бюджету развития края;

3 млрд рублей на строительство и ремонт социальных объектов.

По итогу корректировки доходы краевого бюджета вырастут на 2,8 млрд рублей, составив 346,8 млрд, а расходы — на 17,6 млрд рублей, до 406,6 млрд.

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