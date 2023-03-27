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У красноярского оперного театра построят подземную парковку за почти 800 млн рублей

У красноярского оперного театра построят подземную парковку за почти 800 млн рублей
Иллюстрация: скриншот из проектной документации

Это будет двухуровневое сооружение, рассчитанное на примерно 300 машин. Заезжать на нее можно будет с ул. Дубровинского.

#НОВОСТИ

В Красноярке, в районе пересечения улиц Дубровинского и Перенсона, построят подземную парковку. Сейчас власти, в лице краевого «Центра транспортной логистики», ищут подрядчика для работ. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

По проекту, разработанному местной проектной мастерской «А-2, стоянка сможет вместить в себя 292 автомобиля — 90 машин малого класса и 202 среднего класса. Располагаться они будут на двух уровнях — 137 на первом и 155 на втором. Общая площадь сооружения составит 11 306 кв.м. Заезд же на парковку будет организован с ул. Дубровинского (между Перенсона и Коммунальным мостом).

У красноярского оперного театра построят подземную парковку за почти 800 млн рублей 1

Стоимость возведения этой парковки в ЦТЛ оценили в примерно 787,5 млн рублей (такова стартовая цена контракта). Сроки, когда объект должен быть сдан, ни в проекте контракта, ни в прочей документации не обозначены — сказано лишь, что «в соответствии с графиком работ».

Поскольку Театральная площадь и прилегающие к ней объекты, являются популярным местом времяпрепровождения горожан, то там скапливается большое количество автомобилей, которые загромождают территорию. Поэтому подземная парковка в этом районе крайне важна и, уверен, что она будет востребована», — говорит архитектор Антон Шаталов.

По мнению Шаталова, все парковки в Красноярске нужно переносить под землю, потому что это позволит облагородить ландшафт городов. Особенно это касается общественных пространств.

Добавим также, что, согласно мастер-плану развития Театральной площади и прилегающей к ней территории, помимо этой парковки, здесь появиться и еще одна — тоже подземная. Ее параметры пока не уточнены.

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Автор: Петр Савельев
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