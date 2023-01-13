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В Красноярске в Удачном около новой лестницы сделают парковку

В Красноярске в Удачном около новой лестницы сделают парковку
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Сотрудники ГИБДД, администрации Красноярска и Туристского информационного центра Красноярского края обсудили, как можно улучшить дорожную ситуацию около новой лестницы в микрорайоне Удачный.

#НОВОСТИ
Лестница оказалась очень популярной. Туда стали массово приезжать автомобилисты, но большой парковки рядом нет. Многие оставляют машины прямо на проезжей части, чем вызывают недовольство у местных жителей. 
Обсудив организацию дорожного движения на данном участке, руководители приняли решение об обустройстве парковочного пространства и дорожно-знаковой информацией», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сделать парковку планируют в первом полугодии 2023.  
 
Лестница открылась в конце 2022. Она состоит из более 600 ступеней, оборудована 26 пролетами. Протяженность маршрута составляет 280 м с перепадом высот 82 м. На вершине сделали зону отдыха с барной стойкой, стульями и скамейками. Со смотровой площадки открывается вид на Енисей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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