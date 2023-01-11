От красноярских туроператоров принимают заявки на школьные туры
Краевое агентство по туризму объявило конкурс на лучшие туры для школьников. Заявки от туроператоров принимают до 9 февраля.
Победителей включат в программу школьного туризма этого года. Как и в прошлом году, в 2023 учащиеся 5-9 классов смогут получить сертификат и отправиться в путешествие по краю. В 2022 программа была очень востребована. Воспользоваться сертификатами успели не все. За прошлый год возможностью отправиться в путешествия смогли 7839 школьников.
На сайте регионального правительства сообщается, что к участию в конкурсе приглашают компании и некоммерческие организации, входящие в Единый федеральный реестр туроператоров. Комиссия будет оценивать предложенные туры по продолжительности, количеству включенных в маршрут территорий края, оригинальности идеи, наличию мастер-классов и мероприятий по краеведению.
Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Агентства по туризму края.
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