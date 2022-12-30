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В Красноярске на Удачном появилась лестница со смотровой площадкой

В Красноярске на Удачном появилась лестница со смотровой площадкой
Иллюстрация: krskskate.ru

В красноярском микрорайоне Удачный вдоль склона смонтировали большую лестницу. Она идет от улицы Лесной до видовой площадки Серебряного лога.

#НОВОСТИ
Лестница состоит из более 600 ступеней, она оборудована 26 пролетами. Протяженность маршрута составляет 280 м с перепадом высот 82 м. На вершине сделали зону отдыха с барной стойкой, стульями и скамейками. Со смотровой площадки открывается вид на Енисей. 
 
В среднем, чтобы подняться на вершину, потребуется 10-15 минут, спуск проходит быстрее — до 10 минут.
Агентство по туризму продолжает благоустройство полюбившихся туристам мест в экопарке "Гремячая грива". Сейчас завершается благоустройство территории у ручья Серебряниковский, включая строительство визит-центра "Серебряный лог", обустройство парковки», — рассказала Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края. 
Для сравнения, лестница на Торгашинском хребте насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута составляет 1200 м, перепад высот – 240 м. 
 
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Автор: Петр Савельев
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