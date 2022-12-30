В Красноярске на Удачном появилась лестница со смотровой площадкой

В красноярском микрорайоне Удачный вдоль склона смонтировали большую лестницу. Она идет от улицы Лесной до видовой площадки Серебряного лога.

Лестница состоит из более 600 ступеней, она оборудована 26 пролетами. Протяженность маршрута составляет 280 м с перепадом высот 82 м. На вершине сделали зону отдыха с барной стойкой, стульями и скамейками. Со смотровой площадки открывается вид на Енисей.

В среднем, чтобы подняться на вершину, потребуется 10-15 минут, спуск проходит быстрее — до 10 минут.

Агентство по туризму продолжает благоустройство полюбившихся туристам мест в экопарке "Гремячая грива". Сейчас завершается благоустройство территории у ручья Серебряниковский, включая строительство визит-центра "Серебряный лог", обустройство парковки», — рассказала Ольга Василенко , руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Для сравнения, лестница на Торгашинском хребте насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута составляет 1200 м, перепад высот – 240 м.

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