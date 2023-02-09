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У «Красгорпарка» могут забрать платные стоянки

У «Красгорпарка» могут забрать платные стоянки
Автор фото: Michi S. Иллюстрация: pixabay.com

Антимонопольщики считают, что эти объекты были переданы под управление организации незаконно.

#НОВОСТИ

Управление федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю повторно требует отозвать у «Красгорпарк» право управлять платными парковками в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о семи парковках:

  1. по ул. Перенсона, д. 2;
  2. по проспекту Мира, 2Б (площадь Мира);
  3. по ул. Октябрьская — ул. Авиаторов;
  4. по ул. Дубровинского в районе здания № 45а/1;
  5. в районе Театральной площади;
  6. в районе площади Революции;
  7. в районе привокзальной площади железнодорожного вокзала.

Позиция антимонопольщиков базируется на том, что муниципальные автономные учреждения, коим является «Красгорпарк», могут быть созданы только для целей, прямо указанных в законе о них (№ 174-ФЗ от 03.11.2006). Деятельность же платных парков в их числе не значится. К тому же в УФАС считают незаконным то, что МАУ получило право управлять стоянками без конкурса.

Таким образом, администрация [Красноярска] создала неправовой доступ МАУ „Красгорпарк“ на этот рынок, что привело к созданию дискриминационных условий для других субъектов, действующих на нем», — говорят в ведомстве.

Красноярской мэрии было предписано устранить эти нарушения, но чиновники не согласились с выводами УФАС и пошли суд. В первой и апелляционной инстанции их доводы приняли и отменили решение антимонопольщиков, однако третий суд — кассационный — встал на сторону УФАС и отправил дело на повторное рассмотрение, в результате которого все три инстанции признали позицию ведомства законной.

Повторное рассмотрение дела назначено на 21 февраля 2023. Если решение УФАС будет тем же, что и раньше, мэрия снова получит предписание об устранении означенных нарушений.

Как удалось выяснить порталу ngs24.ru, «Красгорпарк» не согласен с выводами судов и будет обжаловать их решения в Верховном суде.

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Автор: Петр Савельев
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