Перед МАУ «Красгорпарк» антимонопольщики поставили шлагбаум

Красноярское УФАС России вынесло предупреждение администрации Красноярска об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Антимонопольщики установили, что городские власти создали дискриминационные условия оказания услуг стоянок транспортных средств в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация Красноярска наделила МАУ «Красгопарк» правом осуществления деятельности автостоянок на территории города. Учреждению передали земельные участки по адресам: ул. Перенсона, д. 2, пр. Мира, 2Б (площадь Мира), ул. Октябрьская - ул. Авиаторов, ул. Дубровинского в районе здания № 45а/1.

Кроме того, Департамент градостроительства заключил с МАУ «Красгопарк» ряд договоров на размещение стоянок на Театральной площади, площади Мира и парке им. 400-летия Красноярска.

По мнению Красноярского УФАС, городская администрация нарушила Федеральный закон «Об автономных учреждениях». В котором четко определен перечень сфер деятельности, которые может осуществлять автономное учреждение. И деятельность стоянок к ним не относится. Конкурентных процедур городские власти не организовали.

Таким образом, администрация создала неправовой доступ МАУ «Красгорпарк» на этом рынке, что привело к созданию дискриминационных условий для других субъектов действующих на этом рынке, - отметили в УФАС.

Антимонопольщики выдали предупреждение городским властям, потребовали устранить нарушения антимонопольного законодательства. Те не согласились, оспорили в судах. Законность предупреждения подтвердил Третий арбитражный апелляционный суд. Администрации Красноярска необходимо будет исключить право осуществления деятельности стоянок МАУ «Красгорпарк».