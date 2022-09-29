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Перед МАУ «Красгорпарк» антимонопольщики поставили шлагбаум

Перед МАУ «Красгорпарк» антимонопольщики поставили шлагбаум
Иллюстрация: gornovosti.ru

Красноярское УФАС России вынесло предупреждение администрации Красноярска об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

#НОВОСТИ

Антимонопольщики установили, что городские власти создали дискриминационные условия оказания услуг стоянок транспортных средств в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация Красноярска наделила МАУ «Красгопарк» правом осуществления деятельности автостоянок на территории города. Учреждению передали земельные участки по адресам: ул. Перенсона, д. 2, пр. Мира, 2Б (площадь Мира), ул. Октябрьская - ул. Авиаторов, ул. Дубровинского в районе здания № 45а/1.

Кроме того, Департамент градостроительства заключил с МАУ «Красгопарк» ряд договоров на размещение стоянок на Театральной площади, площади Мира и парке им. 400-летия Красноярска.

По мнению Красноярского УФАС, городская администрация нарушила Федеральный закон «Об автономных учреждениях». В котором четко определен перечень сфер деятельности, которые может осуществлять автономное учреждение. И деятельность стоянок к ним не относится. Конкурентных процедур городские власти не организовали.

Таким образом, администрация создала неправовой доступ МАУ «Красгорпарк» на этом рынке, что привело к созданию дискриминационных условий для других субъектов действующих на этом рынке, - отметили в УФАС.

Антимонопольщики выдали предупреждение городским властям, потребовали устранить нарушения антимонопольного законодательства. Те не согласились, оспорили в судах. Законность предупреждения подтвердил Третий арбитражный апелляционный суд. Администрации Красноярска необходимо будет исключить право осуществления деятельности стоянок МАУ «Красгорпарк».    

 

Автор: Петр Савельев
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