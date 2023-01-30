Красноярское «Ёбидоёби» заставляют менять название через суд
Межрайонная инспекция ФНС по краю направила в Арбитражный суд иск с требованием к ООО «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование.
Наборы суши и роллов с названиями «Чпо ки», «ЁбиСуёби», «Ваху Яки» и прочие провокации красноярских сушистов, которые работают по франшизе также в десятках городах по всей России, не только возбуждают фантазии моралистов, но и не дают покоя государственным служащим.
Как сообщили в антимонопольном комитете, которые оказывают налоговой поддержку в сборе информации,
позиция УФАС состоит в отнесении к бранному и несоответствующему общим принципам морали слову «Ёбидоёби».
В самом УФАС возбудили дело о «признаках нарушения законодательства о рекламе» — жалобы на «сушистов», в том числе от жителей Красноярска, постоянно поступают в службу, — так обосновывают свою активность в УФАС.
По данным УФАС, Роспатент в 2020 отказал в регистрации названия «Ёбидоёби» в качестве товарного знака из-за несоответствия его требованиям ГК РФ, а в апелляции, которую подал регистратор, было отказано.
Кроме того, в 2021 «Ёбидоёби» «предварительно отказали» в регистрации сертификата торговой марки по Мадридскому соглашению о международной защите регистрации знаков.
«Ёбидоёби» в свою очередь утверждает, что слово в переводе с японского означает «День недели — суббота» и ничего более.
Напомним, «Ёбидоёби» не однократно оказывалась в центре скандалов из-за названия фирмы и наименований блюд, которые имеют провокативное сходство со словами сексуальной тематики.
В УФАС это называют
созвучием со словами ненормативной лексики, имеющими обсценное содержание».
Кроме того, название «Ёбидоёби»
противоречит общественным интересам и принципам морали»,
полагают в УФАС.
Заседание арбитражного суда по иску инспекции ФНС назначено на 9 февраля 2023.
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