«Гражданпроект» спроектирует новую дорогу по ул. Елены Стасовой в Красноярске

С АО «Гражданпроект» заключили муниципальный контракт на реконструкцию дороги по ул. Елены Стасовой от Чернышева до Плодово-Ягодной станции. Проектировщик стал победителем торгов.

Стоимость контракта составила 17,3 млн рублей. Сделать проект и получить по нему положительное заключение государственной экспертизы нужно до декабря 2023.

Протяженность дороги составит 3 км. Нужно предусмотреть ее расширение до четырех полос, водоотвод, благоустройство и озеленение. Учесть перспективное развитие прилегающих территорий и увязать дорогу с другим проектируемым объектом – автодорогой от ул. Елены Стасовой до ул. Становой. Тот контракт также выиграло АО «Гражданпроект».

Строительство дороги позволит снизить автомобильную нагрузку на микрорайон Ботанический, а также выезды из него в сторону улиц Тотмина и Высотной. А в летний период магистраль станет для жителей города альтернативным вариантом проезда к садовым товариществам», — отметили в пресс-службе департамента градостроительства.

Пока сроки реконструкции неизвестны. Его определят, как получат положительное заключение госэкспертизы.

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