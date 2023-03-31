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«Гражданпроект» спроектирует новую дорогу по ул. Елены Стасовой в Красноярске

«Гражданпроект» спроектирует новую дорогу по ул. Елены Стасовой в Красноярске
Иллюстрация: администрация города

С АО «Гражданпроект» заключили муниципальный контракт на реконструкцию дороги по ул. Елены Стасовой от Чернышева до Плодово-Ягодной станции. Проектировщик стал победителем торгов.

#НОВОСТИ
Стоимость контракта составила 17,3 млн рублей. Сделать проект и получить по нему положительное заключение государственной экспертизы нужно до декабря 2023. 
 
Протяженность дороги составит 3 км. Нужно предусмотреть ее расширение до четырех полос, водоотвод, благоустройство и озеленение. Учесть перспективное развитие прилегающих территорий и увязать дорогу с другим проектируемым объектом – автодорогой от ул. Елены Стасовой до ул. Становой. Тот контракт также выиграло АО «Гражданпроект».
Строительство дороги позволит снизить автомобильную нагрузку на микрорайон Ботанический, а также выезды из него в сторону улиц Тотмина и Высотной. А в летний период магистраль станет для жителей города альтернативным вариантом проезда к садовым товариществам», — отметили в пресс-службе департамента градостроительства.
Пока сроки реконструкции неизвестны. Его определят, как получат положительное заключение госэкспертизы.
 
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Автор: Петр Савельев
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