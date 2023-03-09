128,7 млн выделили на ремонт 16 дорожных участков в Красноярске

Мэрия продолжит принимать заявки от потенциальных подрядчиков до 23 марта.

Администрация Красноярска начала поиск подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог Красноярска — закупка пройдет в формате открытого конкурса. Соответствующую документацию опубликовали на портале госзакупок 7 марта. Тогда же информация появилась на электронной площадке «РТС-тендер». Организатором значится департамент муниципального заказа администрации города Красноярска, а заказчиком — МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Согласно документам, начальная цена закупки составляет 128 764 535,21 рублей. При этом на обеспечение контракта заложено 643 822,68 рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится с 7 до 23 марта. Завершить ремонтные работы необходимо до 15 октября 2023.

Исходя из данных, перечисленных как объекты закупки, подрядчику предстоит осуществить ремонтные работы на 16 участках:

ул. Базайская;

автомобильная дорога на участке от ул. А. Матросова до ул. А. Матросова, 7а;

автомобильная дорога по ул.2-я Краснофлотская, включая участок в районе ул.2-я Краснофлотская, 22;

автомобильная дорога по ул. Северо-Енисейская в районе ул. Северо-Енисейская, 46 Б;

автомобильная дорога на участке от ул. 9 Мая до ул. 9 Мая, 38;

автомобильная дорога на участке от ул. Юшкова до ул. Юшкова, 14а;

автомобильная дорога на участке от пер. Заводской до ул. Ломоносова, 47 стр.7 −1;

автомобильная дорога от ул. Затонская до ул. Затонская, 5/г, 11;

автомобильная дорога на участке от ул. Степана Разина до ул. Степана Разина, 35А;

автомобильная дорога от ул. 26 Бакинских Комиссаров до ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4;

автомобильная дорога на участке от ул. 60 лет Октября до ул. 60 лет Октября, 28;

автомобильная дорога от пер. Афонтовский до ул. 60 лет Октября, 56;

пер. Светлогорский; — ул. Свердловская в районе ул. Свердловская, 73;

ул. Мартынова в районе ул. Мартынова, 26;

автомобильная дорога от ул. Дачная, 28 до ул. Борисова, 30.

Кроме непосредственно ремонтных работ, подрядчик обеспечивает наличие всех необходимых материалов, изделий, деталей и конструкций.

«Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного и пешеходного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отмечается в документации.

7 марта управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства города была опубликована еще одна закупка стоимостью 480 000 000 рублей — такую сумму готовы заплатить за выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Красноярска. Прием заявок будет завершен одновременно с предыдущим тендером — 23 марта.

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