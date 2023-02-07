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На ремонт дорог в Красноярском крае потратят более 4 млрд рублей

На ремонт дорог в Красноярском крае потратят более 4 млрд рублей
Иллюстрация: Минтранс Красноярского края

Больше половины контрактов с подрядчиками уже подписано. Дорожники ждут сезона.

#НОВОСТИ

В 2023 в Красноярском крае планируют отремонтировать более 240 км автодорог и обновить 17 мостов. На эти цели из краевого и федерального бюджета выделено более 4 млрд рублей, рассказали в региональном Минтрансе.

В целом речь идет о 62 объектах. По словам руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, на 33 из них подрядчики уже найдены.

Оставшиеся объекты находятся в стадии торгов и заключения контрактов. Исполнители будут определены не позднее апреля. На ремонт мостов контракты заключены по 16 из 17 объектов», — рассказал Журавлев.

Напомним, что в 2022 в крае отремонтировали более 300 км автодорог (69 объектов) и восстановили 15 мостов.

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Автор: Петр Савельев
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