Арестованы руководители «Крудор» и «Мостовик» по обвинению в коррупции

Уголовные дела о взятках возбуждены в Красноярском крае в отношении начальника отдела краевого Управления автомобильных дорог и гендиректора ООО «Мостовик».

Задержанные признали вину, по их местам жительства проведены обыски с выемкой денег, документов и техники, — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, в 2020…2021 Сергей Гончаров начальник отдела по ремонту и содержанию искусственных сооружений ККУ «КрУДор», получал от Дмитрия Мальчикова, гендиректора ООО «Мостовик», взятки в виде услуг — заправки и техобслуживания автомобиля общей суммой 930 тыс. рублей, — сообщает ngs24.ru.

За эти услуги глава отдела дорожного управления обещал предпринимателю беспрепятственную приемку работ по ремонту мостов, подписание ряда документов, в том числе справок о стоимости по ранее заключенным контрактам.

Всего выявлено четыре эпизода преступления.

Фигурантам инкриминировали ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере и ч. 4 ст. 291 УК РФ — «дача взятки в крупном размере».

По ходатайству следствия суд ограничил свободу фигурантов в виде заключения под домашний арест.

Список арестованных в последние месяцы: