Арестованы руководители «Крудор» и «Мостовик» по обвинению в коррупции
Уголовные дела о взятках возбуждены в Красноярском крае в отношении начальника отдела краевого Управления автомобильных дорог и гендиректора ООО «Мостовик».
Задержанные признали вину, по их местам жительства проведены обыски с выемкой денег, документов и техники, — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По версии следствия, в 2020…2021 Сергей Гончаров начальник отдела по ремонту и содержанию искусственных сооружений ККУ «КрУДор», получал от Дмитрия Мальчикова, гендиректора ООО «Мостовик», взятки в виде услуг — заправки и техобслуживания автомобиля общей суммой 930 тыс. рублей, — сообщает ngs24.ru.
За эти услуги глава отдела дорожного управления обещал предпринимателю беспрепятственную приемку работ по ремонту мостов, подписание ряда документов, в том числе справок о стоимости по ранее заключенным контрактам.
Всего выявлено четыре эпизода преступления.
Фигурантам инкриминировали ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере и ч. 4 ст. 291 УК РФ — «дача взятки в крупном размере».
По ходатайству следствия суд ограничил свободу фигурантов в виде заключения под домашний арест.
Список арестованных в последние месяцы:
-
Арестован вице-руководитель отдела собственной безопасности МВД по краю
Прокуратура сообщает о задержании Александра Егорова, замначальника ОСБ ГУ МВД по Красноярскому краю.03.02.2023Новости ДККрасноярск
-
Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.03.02.2023Новости ДККрасноярск
-
Олег Митволь останется под стражей еще на два месяца
Его подозревают в причастности к хищению более 900 млн рублей при проектировании красноярского метро.25.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Арестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗО
Коллеги телеведущего создали петицию, в которой просят смягчить тому меру пресечения.24.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Правительство РФ: Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС
В ноябре пресс-служба РАНХиГС сообщала, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, по другим источникам, он переехал в Израиль. Месяцем ранее в отношении Мау прекратили уголовное преследование.23.01.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
Евгения Найденко, генерального директора «КрайДЭО», обвиняют в получении взятки на сумму почти 8 млн рублей.17.01.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске арестовали гендиректора центра «Мой бизнес» Александра Граматунова
Его обвиняют в растрате денег центра.27.12.2022Новости ДККрасноярск